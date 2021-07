Patriotisme de complaisance – AS.com

Suni Lee, gymnaste américaine d’origine laotienne, a remporté la médaille d’or du concours complet. Il succède à sa compatriote Simone Biles, une afro-américaine adoptée par une famille blanche du Texas, en tant que champion olympique. C’est un sacre inattendu, car si quelque chose semblait certain avant le Tokyo JJ OO c’était bien l’hégémonie de Biles. Ses problèmes psychologiques l’ont empêchée de terminer la compétition, non sans le tollé médiatique correspondant. Comme cela arrive souvent dans le sport, quelqu’un qui n’était pas prédestiné à la victoire monte sur la plus haute marche du podium. Le succès de Suni Lee n’échappe cependant pas aux codes hypocrites souvent utilisés au nom du patriotisme.

En 2018, le président Donald Trump a qualifié l’Afrique de trou du cul et il ne cachait pas ses préférences en matière d’immigration : les Norvégiens lui semblaient parfaits. Deux ans plus tard, il a qualifié le Covid 19 de virus chinois, et il l’a répété ad nauseam dans la réédition de sa campagne Make America Great Again, avec un succès d’audience (74 millions de votes). Il est le perdant le plus voté de l’histoire américaine.

Malheureusement, La façon exclusive de Trump de comprendre le patriotisme est de nouveau à la mode dans le monde. Tant que cela leur convient, ils vendent très bien des positions conflictuelles, xénophobes et racistes. Cette idée patrimonialiste de la patrie est gélifiée avec une farouche fermeté, mais elle ne dégoûte pas l’avantage. Le sport est un terrain fertile pour une sorte de patriotisme sans scrupules, basé sur une logique bâclée : les victoires sont à nous ; les défaites, des autres. Un champion noir est un Américain à part entière, un champion noir protestataire est un traître à la patrie et un Noir qui échoue est une menace pour le mode de vie américain.

Suni Lee appartient à une communauté qui a subi les conséquences du discours de Trump. Au cours de la dernière année, les épisodes racistes contre les citoyens d’origine asiatique se sont multipliés. Le gymnaste américain, successeur de Biles et nouveau trésor national, illustre la simplicité et le cynisme qui définissent les patriotes de salon enflammés. Suni est la fille de réfugiés laotiens aux États-Unis après la guerre du Vietnam. Il est né et réside à Minneapolis-Saint Paul, théâtre à l’été 2020 du meurtre de George Floyd par un policier, un épisode qui a déclenché la marée mondiale du mouvement Black Live Matter, qui s’est également développé dans le sport.

Minnesotta est l’état des Vikings, une équipe de football américain qui reçoit son nom en hommage à sa population d’origine scandinave, la plus nombreuse des États-Unis, établie là depuis le début du XIXe siècle, même si la présence viking dans le Midwest était vraisemblable Américain avant l’arrivée de Colomb sur le continent. Le Minnesota aide à mettre en évidence les contradictions et le verbiage qui trahissent le patriotisme de convenance. Dans l’argot vénéneux de Trump, un gymnaste chinois est aujourd’hui l’image et le symbole de l’excellence américaine. Remplace Simone Biles, patrimoine national jusqu’à sa retraite des Jeux. Pour les patriotes de complaisance, Biles est désormais sacrifiable. Il n’a pas gagné. Il est faible et manque de courage. C’est noir.

Et quant aux Scandinaves que Trump prône tant, Il est enregistré que les Norvégiens étaient la deuxième population migrante la moins bien valorisée sur l’échelle du travail, économique et sociale en Amérique du Nord dans la seconde moitié du 19e siècle, seulement devant les Portugais, selon une étude du National Bureau of Economic Research. Les Norvégiens étaient des citoyens de troisième ordre. Mais parlons de complexités, de générosité et de cohérence aux patriotes enfermés dans leur jouet diabolique.