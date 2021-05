Patron de Honda: Max Verstappen “ très similaire ” à Ayrton Senna

Le directeur général de Honda F1, Masashi Yamamoto, voit des similitudes entre Max Verstappen et Ayrton Senna, ajoutant que le Néerlandais pourrait surpasser le décompte de victoires de Senna à Monaco à l’avenir.

La victoire dominante de Verstappen est venue après avoir été le bénéficiaire de l’incapacité du poleman Charles Leclerc à démarrer la course, il a donc pu mener de feux en drapeau et remporter une victoire clé pour Red Bull, qui a conduit l’équipe au sommet des constructeurs. Championnat et propulsé Verstappen au sommet du championnat des pilotes pour la première fois de sa carrière.

C’était aussi la première victoire de Honda autour de Monte Carlo depuis 29 ans, en tant que fournisseur de moteurs ou équipe d’usine. Avec Honda alimentant une grande partie du succès de Senna dans sa carrière, Yamamoto n’a pas tardé à faire des comparaisons entre les deux talents.

“Honda a remporté le Grand Prix de Monaco six fois de suite de 1987 à 1992, cinq de ces victoires venant d’Ayrton Senna”, a déclaré Yamamoto sur un blog personnel Honda F1, cité par RacingNews365.

«Par coïncidence, c’est la première fois que Honda gagne à Monaco depuis Senna lors de la deuxième saison, mais je vois toujours un chevauchement entre Verstappen et Ayrton Senna, qui est un pilote très spécial pour Honda car sa conduite est très similaire à celle de Senna.

«À seulement 23 ans, il a encore le potentiel pour égaler et surpasser le record de Senna de six victoires à Monaco et je suis ravi de l’avoir aidé à franchir cette étape.

Je peux le confirmer, le RA621H sonne encore mieux dans le tunnel de Monaco 👌🔊 #PoweredByHonda pic.twitter.com/BMYg9pWMH8 – Honda Racing F1 (@ HondaRacingF1) 27 mai 2021

Yamamoto a ajouté que leur victoire à Monaco a stimulé l’esprit d’équipe au sein de l’entreprise, qui continuent de tout mettre dans le sport avant leur départ à la fin de 2021.

Christian Horner est ravi de voir l’équipe concourir devant le peloton, le directeur de l’équipe Red Bull disant: «il est temps que Toto Wolff ait quelque chose à faire» alors que son équipe met la pression sur Mercedes, Honda jouant son rôle dans la propulsion du équipe en avant.

“Gagner à Monaco, en particulier dans une course aussi difficile, nécessite une combinaison de compétences de pilote, de stratégie de course par équipe, de vitesse dans les stands, ainsi que de puissance et de maniabilité de l’unité motrice”, a expliqué Yamamoto.

«Donc, gagner ici est un véritable regain de confiance pour Red Bull Racing Honda et un bon moral pour toute l’équipe alors que nous nous battons pour le championnat dans la longue et difficile saison à venir, à commencer par l’Azerbaïdjan. Ce fut une victoire exceptionnelle pour tout le monde.

