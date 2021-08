Patsy Cline avait «si tort» et pourtant si raison avec l’avant-dernier coup

Quel est le lien entre Patsy Cline, son country contemporain Mel Tillis, et le rock’n’roller original Carl Perkins ? La réponse est la ballade « So Wrong », l’avant-dernier succès de sa vie.

“So Wrong” a été écrit par Tillis, Perkins et l’écrivain-interprète Danny Dill, et enregistré par Cline avec son producteur omniprésent Owen Bradley. Decca l’a publié en single le 16 juillet 1962, dans le prolongement de “When I Get Thru With You (You’ll Love Me Too)”. Cette chanson atteignait juste le n ° 10 sur la liste des pays alors que les 45 suivantes émergeaient. La face B de “When I Get Thru…” était “Imagine That”, qui a été classée à part entière, au n ° 21.

Pays étoilé en Floride

Cline venait de se produire, avec d’autres stars de Nashville telles que Sonny James, les Glaser Brothers et Dottie West. C’était lors d’un spectacle le 30 juin au National Guard Armory à De Lane, en Floride, au point culminant du Show Palace, USA Folk Festival. Comme Billboard a rapporté cet événement, il a également répertorié “So Wrong” et “You’re Stronger Than Me” comme l’une de ses sélections de “disque double jeu”, qui, selon le magazine, “représentent une efficacité de programmation maximale”.

En effet, ce revers a été répertorié comme une cassure régionale, même s’il n’a pas fait de lui-même le palmarès des pays. Il a cependant fait une bulle sous le pop Hot 100, atteignant le n ° 107.

“So Wrong” – présenté ci-dessus dans une version live de l’album On The Air – est entré dans le classement Hot C&W Sides au n ° 24 le 25 août 1962. La même semaine, il figurait au n ° 85 sur le Hot 100. Country -sage, il a grimpé au n ° 14 en dix semaines. Après La mort tragique de Patsy en mars de l’année suivante, il apparaît sur l’album The Patsy Cline Story, alors que la légende posthume de cet original country commence à grandir.

