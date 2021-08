Patsy Cline dit aux fans qu’elle a failli mourir

De tous les albums sortis à titre posthume qui ont contribué à garder la légende de Patsy Cline bien vivant, l’un des plus fascinants est Live At The Cimarron Ballroom. Il a été enregistré dans cette salle à Tulsa, Oklahoma le 29 juillet 1961 (prix du billet : 1,50 $), et sorti pour la première fois à la même date en 1997.

La sortie de MCA a été une occasion précieuse d’entendre une performance live totalement authentique de la reine de la country de Gore, en Virginie, et de vivre un concert qui a eu lieu quelques semaines avant son 29e anniversaire. Elle interprète des tubes emblématiques comme “I Fall To Pieces” et “Walkin’ After Midnight”, ainsi que des standards tels que “Won’t You Come Home, Bill Bailey” et des chansons qu’elle n’a jamais enregistrées sur un album studio, comme ” When My Dreamboat Comes Home » et Connie Francis ont frappé « Stupid Cupid ».

“Je n’ai plus de vent”

Live At The Cimarron Ballroom est un enregistrement captivant, et pas seulement à cause de la performance vocale stellaire de Cline et de sa qualité de star incontestable. L’album est également frappant pour le chat inter-chansons, surtout lorsqu’il enferme le concert dans un laps de temps bien précis. “Je suis un peu à court de vent, c’est la première fois que je travaille depuis que je suis sortie de l’hôpital”, a-t-elle dit à la foule à un moment donné. Six semaines plus tôt, le 14 juin, elle avait été impliquée dans un grave accident de voiture, une collision frontale à Nashville.

Un membre du public peut clairement être entendu en train de rire au commentaire, auquel Cline, toujours aussi affirmé, rétorque: «De quoi riez-vous? Tu n’étais pas là ! Puis elle rit elle-même et ajoute : « Oh moi… je vous le dis, ces conductrices sont dures avec nous, les braves gens. » Elle appelle ensuite son groupe pour un accord de si bémol et entre dans “I Fall To Pieces”.

‘La musique la plus douce de ce côté du paradis’

“C’est la musique la plus douce de ce côté du paradis”, dit-elle, avant d’entrer dans “Shake, Rattle & Roll”. Puis, à la sortie de “San Antonio Rose”, Cline revient sur le sujet de l’accident. « J’aimerais attirer l’attention de tout le monde un instant, dit-elle.

« Vous savez, beaucoup de gens ont demandé : « Eh bien, qu’est-ce qui vous est arrivé ? Vous avez l’air un peu abattu. Eh bien, comme je vous l’ai déjà dit, c’est ce que les femmes conductrices font pour vous. Pas tous. Ces femmes de Tulsa, elles sont différentes.

Patsy explique ensuite avec des détails extraordinaires que l’accident lui a cassé la hanche et qu’elle a déjà subi une chirurgie plastique, avec d’autres à venir. « Ils disent qu’ils vont me donner un coup de jeune et que ça va me rendre comme neuf. D’ici là, je suis tellement contente d’être de retour », dit-elle.

« Je veux juste remercier chacun d’entre vous. J’ai reçu plus de 1 200 cartes, reçois des cartes et des lettres bien, et mon garçon, vous ne saurez jamais ce que cela signifiait pour cette vieille fille de savoir qu’il restait tant de gens sur cette bonne vieille Terre qui pensent encore à moi de temps en temps , et je l’apprécie sincèrement. Avec une ironie insupportable, ce n’est que 20 mois plus tard qu’un accident d’avion lui a coûté la vie.

