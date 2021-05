Patsy Cline suit son premier coup avec une miss

Patsy Cline a une réputation incontestée comme l’une des reines de la musique country. Mais cela ne signifie pas qu’elle a toujours eu la garantie de succès au début de sa courte carrière d’enregistrement – même juste après son premier succès.

Ce qui est arrivé après ‘Midnight’

Au printemps 1957, elle surfait toujours sur les charts country et pop en Amérique avec son premier single à succès sur Decca, «Walkin ‘After Midnight». Cela a atteint le n ° 2 du format country et le n ° 12 du marché pop, et a continué à être une partie importante de l’héritage de Cline.

Le 27 mai, Decca a sorti son single suivant, «Today, Tomorrow and Forever». Il a été écrit par le chef de big band, chanteur et compositeur Don Reid et soutenu par «Try Again». La chanson est venue de sessions à New York avec le producteur Paul Cohen. Il a utilisé son influence pour faire pousser le label de toutes ses forces, même avec une publicité pleine page dans Billboard.

Mais Patsy était dans un réveil brutal et récurrent. La chanson n’a pas seulement échoué dans les charts, elle est devenue la première de pas moins de 12 sorties de single de Cline qui a raté les best-sellers, jusqu’à ce qu’elle revienne en grande faveur avec les années 1961. «Je tombe en morceaux.»

Le chemin vers Amarillo

Cette période en 1957 a représenté une période contrastée entre le profil graphique de Cline et son attrait très rentable au box-office. En effet, deux jours avant la sortie de «Today, Tomorrow and Forever», elle s’est produite au City Auditorium à Amarillo, Texas sur un projet de loi dirigé par sa camarade de label Decca, Brenda Lee, qui grimpait dans les charts avec son premier tube country, «One Pas à la fois. »

George Jones, l’une des nouvelles vedettes country de l’époque, était sur le même projet de loi Amarillo, tout comme les Everly Brothers, qui étaient entrés dans les charts quelques jours plus tôt avec leur propre premier succès, «Bye Bye Love». Patsy aurait des années à attendre son prochain succès record, mais sa grande popularité en tant qu’interprète en direct la soutiendrait.

