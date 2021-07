Patsy Palmer d’EastEnders a “honte d’être anglaise” au milieu des abus racistes de l’Euro

Patsy a montré son soutien au milieu des abus ignobles publiés sur les réseaux sociaux (Photo: BBC)

La star d’EastEnders, Patsy Palmer, a exprimé son soutien à Bukayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho, après qu’ils aient été victimes d’abus racistes ignobles au lendemain de la finale de l’Euro 2020.

Rashford a raté lors des tirs au but, tandis que Sancho et Saka ont vu leurs efforts sauvés par Gianluigi Donnarumma.

Les joueurs ont ensuite été confrontés à d’horribles abus racistes en ligne après que l’Italie a remporté la victoire, avec une fresque de Rashford à Withington, Manchester défigurée.

Patsy, surtout connue pour avoir joué Bianca Jackson dans le feuilleton BBC One, est la dernière célébrité à montrer son soutien aux joueurs anglais, révélant qu’elle a “honte” de son pays, disant aux Rashford, Saka et Sancho de “continuer à briller un lumière pour obscurcir les ténèbres du racisme ».

« Étant originaire d’Angleterre vivant maintenant aux États-Unis et ayant vraiment les yeux grands ouverts sur le racisme dans un autre pays, je suis redirigé vers mon lieu de naissance que je tiens avec beaucoup de respect lorsque l’équipe d’Angleterre atteint la finale des Euros 2020, “, a-t-elle écrit sur Instagram.

” Cet article que j’ai republié sur ma page LinkedIn explique les événements du week-end qui ont été marqués par le triomphe mais qui se sont malheureusement terminés par une démonstration dégoûtante et embarrassante de violence écoeurante au match et sur les réseaux sociaux.

«J’ai honte de mon pays qui est connu pour son sens de la communauté et ses campagnes altruistes, en particulier la mission passionnée de Marcus Rashford pour garantir que les familles à faible revenu puissent donner des repas scolaires gratuits à leurs enfants.

« J’étais l’un de ces enfants. Il a été qualifié de héros aux yeux du public britannique et je le tiens, lui et ces jeunes joueurs de classe mondiale prometteurs, en haute estime et en haute estime sociale et morale. Ma honte, je suppose, vient à un moment où nous devons plus que jamais être une seule famille après une année de division et de suppression en raison de cet événement déroutant et déprimant de l’histoire.

«Je suis un défenseur de la lutte contre l’intimidation et je continuerai à soutenir la justice dans tous les domaines de l’humanité au mieux de mes capacités dans tous les domaines.



Marcus Rashford a été victime d’abus racistes ignobles après la finale de l’Euro 2020 (Crédits : AP)

« Restez fort, notre héros. » Continuez à faire briller votre lumière pour atténuer l’obscurité du racisme qui ne devrait jamais être un problème dans notre évolution de l’humanité qui n’est pas vraiment allée très loin.

‘Je vous aime les gars et j’ai vraiment apprécié votre passage à l’Euro pour les réunions de famille, l’excitation des matchs et la rencontre d’un pays qui est partout depuis un certain temps.

La star du feuilleton a également dénoncé non seulement les abus, mais aussi les médias sociaux pour ne pas avoir utilisé leurs algorithmes pour les “tamponner”.

Elle a ajouté: “ Honte aux fans et honte aux médias sociaux de ne pas utiliser d’algorithmes éprouvés pour éliminer l’utilisation de l’intimidation et du racisme sur leurs plateformes pour censurer et trouver ces humains et trolls méprisables qui sont souvent aussi plantés comme un politique outil provocateur pour créer le grand fossé.’

