Patti Smith intronise Todd Rundgren à la cérémonie du Rock Hall 2021 : regardez

Todd Rundgren a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame ce week-end. Patti Smith a pratiquement remis l’honneur à Rundgren lors de la cérémonie qui s’est déroulée à Cleveland. Rundgren n’a pas comparu à la procédure, ayant déclaré que ce serait «hypocrite», en raison de son indifférence persistante envers l’institution. Dans sa vidéo préenregistrée sur Rundgren, Smith a déclaré: «Todd et moi nous sommes rencontrés au début de la vingtaine. Nous étions tous les deux de la région de Philadelphie. L’avorton et la giroflée. Elle a poursuivi: « Todd était déjà assez accompli à 22 ans, l’ingénieur en chef des studios Bearsville. J’ai été autorisé à m’asseoir dans le studio pendant qu’il travaillait sur Stage Fright avec le groupe. Regardez une partie du discours ci-dessous.

« Il était inébranlable face aux nouvelles technologies. Il le plierait simplement dans ses mains », a également déclaré Smith, selon Ultimate Classic Rock. « Il disait au groupe : ‘Si tu sais ce que tu veux, je t’aiderai. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, je le ferai pour vous.

Todd Rundgren a produit l’album Wave de 1979 de Patti Smith Group. Le dernier album studio de Rundgren était White Knight en 2017, qui présentait des collaborations avec Robyn, Trent Reznor, Daryl Hall et plus encore. Plus tôt cette année, il s’est « lancé » dans sa visite virtuelle Clearly Human.

Les Foo Fighters, Carole King, Jay-Z, Tina Turner et les Go-Go faisaient également partie de la classe 2021 Rock Hall. Randy Rhoads, Billy Preston et LL Cool J ont reçu le prix d’excellence musicale lors de la cérémonie de ce soir, tandis que Kraftwerk, Gil-Scott Heron et Charley Patton ont remporté le prix Early Influence.

Suivez toute la couverture de Pitchfork de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame 2021.