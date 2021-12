Patti Smith reçoit la clé de New York

Patti Smith a reçu la clé de la ville de New York aujourd’hui par le maire sortant Bill de Blasio. Elle a prononcé un discours expliquant ce que cet honneur signifiait pour elle et son histoire avec la ville. Elle et Lenny Kaye ont également interprété « Ghost Dance ». Regardez-le se produire ci-dessous.

« J’aimerais pouvoir donner à New York la clé pour moi, car c’est ce que je ressens pour notre ville », a déclaré Smith. « Avec tous ses défis et difficultés, elle reste – et je suis un grand voyageur – la ville la plus diversifiée au monde. » Elle a ajouté: « Pour recevoir cela à 75 ans, cela me fait encore plus attendre les 25 prochaines années. »

« C’est un plaisir et un honneur extraordinaires pour moi, car pour chacun d’entre nous qui est devenu majeur dans les années 1970 et 1980, il y avait beaucoup, beaucoup de voix, de nombreux artistes, de nombreux musiciens, mais il n’y en avait qu’une. Patti Smith », a déclaré le maire de Blasio. « Pour moi, Patti Smith avait une authenticité et a une authenticité que vous n’avez tout simplement pas trouvée, à mon avis, dans beaucoup d’autres endroits – une capacité à couper à travers tout le tourbillon autour de nous et à dire des vérités plus profondes. »

Lisez le rapport de Pitchfork de mars 2021, « Patti Smith a joué un spectacle à Brooklyn – voici à quoi cela ressemblait ».

