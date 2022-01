Patton Oswalt défend sa performance avec Dave Chappelle après un contrecoup sur les commentaires transgenres de la star de Netflix

Patton Oswalt a défendu sa décision de jouer avec le comédien en difficulté Dave Chappelle le soir du Nouvel An.

Le comédien a partagé dans une publication sur Instagram qu’il dirigeait son dernier spectacle de 2021 dans un lieu à Seattle lorsqu’il a reçu un texte d’un autre stand-up et ami, Chappelle. Apparemment, ils se produisaient à côté l’un de l’autre, alors Chappelle l’a invité à venir faire un set sans rendez-vous.

« Pourquoi pas ? J’ai dit au revoir à cette année infernale avec un génie avec qui j’ai commencé la comédie il y a 34 ans », a écrit Oswalt. « Il travaille dans une arène comme s’il parlait à une personne et qu’il charme sa peau. Quoi qu’il en soit, j’ai terminé l’année avec un vrai ami et un rire profond. Je ne peux pas demander beaucoup plus. »

Les fans d’Oswalt étaient en conflit au sujet de ses paroles aimables envers Chappelle étant donné qu’il fait face à des réactions négatives face aux commentaires qu’il a faits dans sa récente comédie spéciale « The Closer ».

DAVE CHAPPELLE DÉFEND JK ROWLING ET DABABY DANS LE SPÉCIAL NETFLIX « THE CLOSER »: » LE GENRE EST UN FAIT «

Patton Oswalt a défendu son amitié avec Dave Chappelle. (Araya Doheny/./Netflix)

Le comédien a attiré l’ire de la communauté LGBTQ + après la sortie de la comédie spéciale sur Netflix en septembre. Dans ce document, Chappelle consacre environ un tiers de son temps à discuter de ses relations passées avec des personnes de la communauté transgenre qui sont offensées par ses blagues. Il fait des remarques telles que « le genre est un fait » et se déclare « équipe TERF », un terme signifiant féministe radicale trans-exclusionniste, dans une longue défense de l’auteur de « Harry Potter » JK Rowling.

Ses commentaires ont suscité de nombreuses réactions, notamment un débrayage parmi les employés de Netflix et des appels à ce que son contenu soit retiré de la plate-forme.

Après l’attention que son message du Nouvel An a reçue, Oswalt a partagé un autre message le jour du Nouvel An sur la situation. Dans son nouveau message, il a noté que lui et Chappelle « étaient en désaccord à 100% sur les droits et la représentation des transgenres ». Cependant, il a noté qu’il ne croyait pas que les opinions de son ami sur la question soient permanentes.

« J’ai vu un ami que je n’avais pas vu depuis longtemps ce réveillon du Nouvel An. Nous nous connaissons depuis notre adolescence. C’est un collègue comédien, le plus drôle que j’aie jamais rencontré », a commencé Oswalt dans son dernier post. . « Je voulais publier une photo et une histoire IG à ce sujet – alors je l’ai fait. L’ami est Dave Chappelle. Nous sommes amis depuis trente-quatre ANS. »

WASHINGTON, DC – 29 SEPTEMBRE : Dave Chappelle répond aux questions de la presse locale lors d’une visite à son alma mater, la Duke Ellington School of the Arts le 29 septembre 2017 à Washington, DC. (Photo de Shannon Finney/.) (Photo de Shannon Finney)

LE CO-PDG DE NETFLIX DIT QU’IL » A FERMÉ » LORSQU’IL A DÉFENDU DAVE CHAPPELLE SPÉCIAL

Il a ajouté: « Il a recentré et affiné les idées que beaucoup d’entre nous considéraient comme réglées sur la race, l’histoire et la vie sur la planète Terre et les a fait tourner avec une phrase ou une punchline. Nous avons fait de mauvais et bons concerts, des micros ouverts et des enregistrements télévisés. «

Après avoir défendu son amitié de longue date avec Chappelle, Oswalt a tenté de replacer la controverse à laquelle il est confronté et a expliqué pourquoi il ne l’annulerait pas de sa vie.

« Nous sommes également en désaccord à 100% sur les droits et la représentation des transgenres. Je soutiens les droits des personnes trans – les droits de TOUT LE MONDE – à vivre en toute sécurité dans le monde dans leur intégralité. Pour toutes les choses sur lesquelles il M’a aidé à évoluer, je serai toujours en désaccord avec où il se tient MAINTENANT sur les questions transgenres », a-t-il écrit. « Mais je ne crois pas non plus qu’un chercheur comme lui ait fini d’évoluer, d’apprendre. Vous connaissez quelqu’un depuis si longtemps, voyez les luttes et les changements, il est impossible de les couper. »

L’artiste de stand-up de 52 ans a ensuite discuté de la culture de l’annulation en général, révélant qu’il avait exclu de sa vie des amis avec lesquels il n’était pas d’accord. Maintenant, il se demande si cette réception négative les a seulement poussés à s’enfoncer davantage et à doubler les mauvaises décisions.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIE – 08 NOVEMBRE: Patton Oswalt assiste à la 33e remise des prix de la cinémathèque américaine en l’honneur de Charlize Theron au Beverly Hilton Hotel le 08 novembre 2019 à Beverly Hills, Californie. (Photo de Rodin Eckenroth/WireImage) (Rodin Eckenroth/WireImage)

« Je suis un allié LGBTQ. Je suis un ami fidèle. Il y a des frictions dans ces traits que je dois me réconcilier, et ne pas laisser le sentiment de trahison à QUELQU’UN d’autre. Et je suis désolé, vraiment désolé, de l’avoir fait ne considérez pas le mal que cela causerait », a-t-il conclu. « Ou la PROFONDEUR de cette blessure. J’ai beaucoup envoyé des messages sur IG aujourd’hui, et les allers-retours m’ont vraiment aidé à rédiger ceci. »

Malgré le contrecoup que Chappelle a reçu, en particulier de la part des employés de Netflix, la plate-forme de streaming a annoncé en décembre qu’il participerait à un nouveau festival de comédie stand-up de 11 jours intitulé « Netflix Is A Joke: The Festival », à Los Angeles avec plus de 130 artistes.