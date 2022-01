Patton Oswalt s’excuse pour la photo du NYE avec Dave Chappelle

Patton Oswalt a fait une introspection pour lancer 2022 – et la plongée profonde dans la réconciliation des amitiés avec différents POV a été stimulée par nul autre que … Dave Chappelle.

La bande dessinée a suscité des réactions négatives au cours des deux derniers jours pour une série de photos qu’il a publiées sur IG, qui le montrent en train de papoter avec Dave à Seattle, où ils se produisaient apparemment tous les deux pour terminer l’année … et où ils ont en fait partagé la scène temps.

PO dit que lorsque Dave lui a demandé de venir à côté pour un set sans rendez-vous, il a pensé : « Pourquoi pas ? » … notant qu’il était heureux de dire au revoir à 2021 aux côtés d’un ami de longue date, tout en chantant ses louanges.

Bien sûr, Patton a rapidement été critiqué par des personnes offensées par les commentaires de Dave dans « The Closer », ce qui l’a amené à publier une deuxième fois où il s’est expliqué.

Le gars avait beaucoup à dire, mais l’essentiel de ses remarques est le suivant… disons … ils sont complètement en désaccord sur la question des transgenres.

Patton écrit : « [W]Nous sommes également en désaccord à 100 % sur les droits et la représentation des transgenres. Je soutiens les droits des personnes trans – les droits de TOUT LE MONDE – à vivre en toute sécurité dans le monde comme elles-mêmes. Pour toutes les choses sur lesquelles il M’a aidé à évoluer, je serai toujours en désaccord avec sa position MAINTENANT sur les questions transgenres. »

Il poursuit en disant qu’il ne croit pas qu’un « chercheur » comme Dave ait fini d’apprendre, cependant – ce qui explique en partie pourquoi il ne le chassera pas de sa propre vie … surtout après avoir connu quelqu’un aussi longtemps. Il continue à réfléchir aux ramifications du fait qu’il a coupé d’autres amis ces dernières années… se demandant si sa position dure les a poussés plus profondément dans ce qu’il appelle l’ignorance.

Pat termine en écrivant … « Je suis un allié LGBTQ. Je suis un ami fidèle. Il y a des frictions dans ces traits que je dois me réconcilier, et ne laisser personne d’autre se sentir trahi. Et je suis désolé , vraiment désolé, que je n’aie pas pensé au mal que cela causerait… Je vais continuer d’essayer. »