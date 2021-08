Patty Jenkins de Wonder Woman 1984 partage ses réflexions sur la sortie de HBO Max de DC Movie

Donc, d’une part, Patty Jenkins est bien consciente que Warner Bros était dans une situation difficile, et Wonder Woman 1984 était en effet prête à partir depuis longtemps. Avant que COVID-19 ne se généralise, le plan était de le livrer aux masses le 5 juin 2020, mais il a ensuite été reporté au 14 août, suivi d’une poussée jusqu’au 2 octobre, puis de s’installer finalement dans son créneau du jour de Noël. Warner Bros a annoncé à la mi-novembre que le film serait également accessible sur HBO Max, et quelques semaines plus tard, le studio a décidé de faire de même avec ses films 2021.