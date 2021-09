Patty Jenkins de Wonder Woman 1984 partage ses réflexions sur les films en streaming

C’est une déclaration générale assez importante pour les films qui ne sont lus que sur des services de streaming. Toutes les plateformes de films comme Netflix, Hulu et Amazon livrent-elles au monde des produits de qualité ? Non, mais on peut en dire autant de beaucoup de ceux qui jouent dans les théâtres. De plus, lorsque vous avez des films comme Roma, The Irishman et Mank (tous sortis sur Netflix) qui sont reconnus aux Oscars et à d’autres cérémonies, il est clair qu’au moins certains de ces contes cinématographiques sont évoqués par les deux cinéphiles. et le grand public. Bien sûr, n’oublions pas que c’est un travail difficile de faire n’importe quel type de film, quel que soit le lieu où il est projeté.