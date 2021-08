Patty Jenkins de Wonder Woman 1984 partage une expérience «déchirante» en mettant la suite sur HBO Max

Mais la réalisatrice de Wonder Woman 1984 n’avait pas fini d’exprimer ses griefs. Elle aurait adressé ses plus grandes critiques aux studios et aux cinémas. Patty Jenkins a contesté la baisse de la qualité de l’expérience cinématographique ces dernières années (c’est-à-dire les prix des billets, les places assises, les coûts de la nourriture, etc.). En ce qui concerne les studios hollywoodiens, Jenkins les a blâmés pour le manque de contenu diversifié au cinéma tout en critiquant leurs accords pour les blockbusters et les fenêtres à diffusion prolongée. Des mois après la sortie de la suite de Wonder Woman, Jenkins s’est finalement sentie d’accord pour parler de l’état actuel du cinéma.