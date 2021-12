Patty Jenkins ne réalise plus le film Cléopâtre avec Gal Gadot

Le film Cléopâtre avec Gal Gadot de Wonder Woman avance, mais il subit un changement dans le fauteuil du réalisateur. Patty Jenkins, qui a réalisé Gal Gadot dans les films Wonder Woman, passe à un rôle de productrice.

Le réalisateur du Faucon et du Soldat de l’hiver, Kari Skogland, dirige maintenant le film, selon Deadline. Le rapport indique que Jenkins s’éloigne de la réalisation pour se concentrer à la place sur Wonder Woman 3 et Star Wars: Rogue Squadron.

Ce ne sera pas le premier film biographique sur Cléopâtre, car Elizabeth Taylor a dépeint la figure historique du film Cléopâtre de 1963 qui a remporté quatre Oscars.

Paramount développe le film Gal Gadot Cleopatra. La productrice de Spider-Man, Amy Pascal, travaillerait sur un autre film de Cléopâtre qui pourrait présenter Lady Gaga dans le rôle titre.

Quant à Gadot, elle a récemment joué dans la notice rouge de Netflix, qui est désormais le film original de Netflix le plus regardé de tous les temps.