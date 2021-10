Patty Jenkins partage une mise à jour passionnante sur Wonder Woman 3

Wonder Woman 3 est en effet un go et mettra en vedette non pas un mais deux visages familiers.

En décembre, Warner Bros. Pictures a annoncé qu’il « accélérerait le développement du troisième volet » de la franchise de films à succès mettant en vedette l’actrice de retour. Gal gadot comme Diana Prince et être écrit et dirigé à nouveau par le réalisateur Patty jenkins. Le samedi 16 octobre, lors de l’événement DC Fandome 2021, ce dernier a confirmé que le nouveau film était définitivement toujours en préparation et a partagé un nouveau détail sur le casting du film.

Jenkins a signalé que la star préférée des fans de Wonder Woman Lynda charretier, qui a joué le personnage dans une série télévisée populaire des années 70, serait de retour pour Wonder Woman 3, après son apparition en tant que guerrier amazonien Asteria dans le deuxième film de l’année dernière, Wonder Woman 1984.

« Nous sommes très excités à propos de Wonder Woman 3 », a déclaré le réalisateur. « Gal, qui est tellement déçue de ne pas être ici, qui est la personne la plus occupée au monde, avec maintenant trois petits enfants et le tournage, alors elle était tellement déçue de ne pas pouvoir être ici. Mais nous sommes tous, trois, très excités à propos de des choses excitantes à venir avec Wonder Woman 3. «