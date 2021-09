Patty Pérez de Jackass décède à 57 ans

in

La star de Jackass, Patty Perez, est décédée à l’âge de 57 ans, a confirmé sa famille dans un communiqué. Il a souffert de complications de son diabète le vendredi 17 septembre 2021. Lisez la suite pour son sketch le plus populaire, “Magic Trick”.

Elle était connue sous le nom de “Goddess Patty” et est apparue dans de nombreux sketchs de Jackass, dans un sketch intitulé “Magic Trick” et dans un épisode de “My Big Fat Fetish”. Il est apparu dans les films Jackass 2 en 2006 et Jackass 2.5 en 2007. Le prochain film de Jackass, Jackass Forever, est prévu pour le 4 février 2022.

TMZ a rapporté que Perez souffrait d’une insuffisance rénale due à des complications du diabète de type 1. Il est décédé dans un hôpital de Reno, dans le Nevada, où il était soigné, selon TMZ. Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants, sa mère et ses petits-enfants, selon TMZ.

Voici ce que vous devez savoir :

Pérez était « l’amie de tout le monde », comme sa famille l’a écrit dans un hommage à GoFundMe.

La fille de Pérez, Priscilla Pérez, a écrit dans un hommage à GoFundMe que sa mère souffrait de mois de problèmes de santé. À sa mort, « notre monde était dévasté », écrit-il.

“Elle s’est battue très fort et pendant longtemps”, disait le message.

Pérez a eu quatre enfants, Joe, Richard, Gabriel et Priscilla, selon la publication.

« Si vous avez rencontré notre mère à un moment de sa vie, vous saurez qu’elle débordait de bonheur. Il tirait le meilleur parti de toutes les situations, aimait follement ses enfants et était là pour tous ceux qui avaient besoin de lui. Elle était une amie pour tout le monde », a écrit Priscilla Pérez. « Nous n’arrêtons jamais de nous battre pour elle. Nous avions la foi que tout irait bien, mais c’était son moment. Nos cœurs sont brisés et la vie ne sera plus jamais la même sans elle.”

La page avait levé 3.500$ sur son objectif de 6.000$ deux jours après sa création.

«Ce GoFundMe ira aux dépenses imprévues, aux factures et aux dettes auxquelles nous sommes confrontés. Cela aidera énormément notre famille et moi », a écrit Priscilla Pérez. “Tout don est grandement apprécié. Merci à tous pour votre soutien, vos prières et vos messages. Rien de tout cela n’est passé inaperçu. Merci d’aimer notre maman. Repose en paix.”

Le sketch le plus populaire de Pérez mettait en vedette “Wee Man” Jason Acuña et Johnny Knoxville

L’un des sketchs les plus populaires de Pérez était dans Jackass 2. Il commence par un magicien annonçant que “Wee Man” Jason Acuña va disparaître. Acuña apparaît allongée sur un lit, portant des pantoufles de couleur rubis.

La déesse Patty apparaît et enveloppe rapidement Acuna dans le lit, se plaçant sur lui. Acuña rassemble ses talons sous Pérez.

“Où est-il allé?”, Dit Johnny Knoxville.

Les fans ont commenté la publication, se souvenant à quel point cela les avait fait rire et se souvenant de “La déesse Patty”.

“C’est l’une des vidéos les plus drôles que j’aie jamais vues de ma vie”, a écrit une personne dans les commentaires.

“J’ai pleuré pendant 10 minutes d’affilée en regardant ça au cinéma”, a écrit une autre personne.

“RIP Patty. Vous faites partie de l’histoire de la comédie », a écrit un fan dans les commentaires de la vidéo.

“Repose en paix Patty”, a écrit un autre fan.

