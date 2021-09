Patty Perez, star de “Jackass”, la “déesse”, est décédée à 57 ans

Patty Perez – alias « Goddess Patty », qui a fait une apparition mémorable dans un film « Jackass » – est décédée … TMZ a appris.

La fille de l’actrice et sensation sur Internet, Priscille, nous raconte … Patty est décédée vendredi dernier dans un hôpital de Reno, où elle vivait – et où elle était traitée pour des complications liées à son diabète de type 1, dont elle souffrait depuis sa naissance. BTW, ce n’était pas lié à COVID

Priscilla dit que les reins de sa mère étaient défaillants – le résultat d’une lutte de longue date avec sa santé et son poids qu’elle avait endurées pendant des années et des années.

Patty a vécu sa vie à voix haute malgré ses problèmes de santé. Elle a fini par figurer dans “Jackass 2” en 2006, ainsi que dans “Jackass 2.5” l’année suivante – se décrivant dans un sketch hilarant avec lequel ils ont tourné. Jason Acuna, alias Wee Man … et en gagne en notoriété.

C’était un segment du film qu’ils appelaient “Magic Trick” dans lequel ils faisaient disparaître la MW. Le moyen pour cela, en fin de compte, était de faire sauter Patty sur lui alors qu’elle était allongée sur un lit… et son corps l’enveloppait pratiquement. Johnny Knoxville apparaît à la fin, craquant et demandant où est allé Wee Man – c’est assez hilarant.

Patty a ensuite joué dans un épisode de “My Big Fat Fetish” … où ils l’ont présentée assise sur des gars qui voulaient payer pour ce type de plaisir. Il existe d’autres clips d’elle sur Internet, dans lesquels les activités quotidiennes sont considérées comme un combat pour elle.

Sa famille a mis en place un GoFundMe pour aider à couvrir les frais funéraires et autres – pour l’instant, ils ont un objectif de 6 000 $. Priscilla nous dit également : “Nous voulons exprimer notre immense gratitude pour l’amour et la gentillesse que tout le monde a témoignés à notre mère.” Elle ajoute : “Être capable de divertir et d’apporter de la lumière et du bonheur aux gens a été le point culminant de sa vie. Elle était si fière du travail qu’elle a fait dans l’industrie cinématographique.”

Patty laisse dans le deuil ses quatre enfants, sa mère et ses petits-enfants. Elle avait 57 ans.

DÉCHIRURE