Patxi Izco, condamné à 23 mois de prison et paiement de 1,15 million

13/09/2021

Le à 13:24 CEST

.

L’ancien président d’Osasuna Patxi Izco a accepté 23 mois et 15 jours de prison et le paiement de 1 154 762,84 euros au club navarrais pour un délit persistant de détournement et de falsification comptable engagés entre les saisons 2004-2005 et 2010-2011. Le parquet, les avocats de l’ex-président Rojillo et le club navarrais sont parvenus à un accord pour que l’accusé n’entre pas en prison, laissant les charges dont il était accusé réglées. L’accord a été ratifié ce lundi par le Tribunal provincial et Izco a été condamné à payer une amende de six mois avec un forfait journalier de dix euros. Le procès a duré environ 20 minutes.

Sur les 1 154 762,84 euros dus au club, Izco ne paiera que 722.011,19 euros. Ce dernier chiffre sera versé immédiatement à Osasuna et provient d’un bien immobilier à Pampelune (606 908,71 euros), de deux places de parking (26 620) et des 88 482,48 euros déjà consignés. Le paiement restant doit être effectué dans le cas où Izco ferait une meilleure fortune.

« Maintenant, vous me parlez de la gestion, après six ans & rdquor ;, ont été les seules déclarations qu’Izco a faites en quittant le palais de justice lorsqu’il a été interrogé sur la peine.

De son côté, l’ancien commissaire aux comptes du club Adolfo Suárez il a été reconnu coupable d’avoir participé avec profit au crime. Il dédommagera Osasuna de 250 000 euros sans que ce dernier puisse prétendre à un autre montant à la suite de cette procédure. ET Ange Vizcay, ancien gérant de l’entité Rojilla, a été acquitté de cette cause.