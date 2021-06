Paty Cantú annonce sa relation avec l’ex-partenaire d’Aislinn Derbez – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Paty Catú a ouvert son cœur sur les réseaux sociaux et partagé être plus amoureuse que jamais. Bien qu’elle ait toujours été très privée dans sa vie personnelle, la chanteuse a annoncé sa nouvelle relation.

Via Instagram, Cantú a partagé quelques photographies qui la montrent avec son nouveau petit ami, qui était le partenaire d’Aislinn Derbez à son époque.

Il s’agit de l’acteur Christian Vázquez, avec qui il a annoncé qu’il sortait ensemble depuis un peu plus de trois mois et a affirmé qu’il était ciblé comme sa « muse d’inspiration » pour les futures chansons.

« Et maintenant… quelles chansons vont venir ? Hahahaha tu es dans la ligne de mire”, a déclaré la chanteuse en légende.

À son tour, Vázquez, 33 ans, a partagé quelques images avec la chanteuse de 37 ans, dans lesquelles en plus de la célébrer pour être sa photographe, il la remercie pour le temps qu’ils ont passé ensemble.

« C’est parti pour le 7 et plus ! ️‍ Heureux du chemin à parcourir à vos côtés. Si vite… 3 et ça compte. MERCI! pour ma photo et pour le visage heureux”, a écrit l’acteur.

Informations multimédia