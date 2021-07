Paty Navidad a nié avoir été vaccinée contre COVID-19 pour participer à Masterchef – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

L’actrice Patricia Navidad a nié avoir reçu le vaccin Covid-19 pour faire partie de l’émission de TV Azteca, Masterchef Celebrity. Ceci après qu’il ait été spéculé que la personnalité de la télévision avait reçu l’immunisation à la suite de ce concours de cuisine.

Sur son compte Instagram, Paty a également écrit qu’elle considérait la vaccination comme “un droit, pas une obligation”, car à différentes occasions, elle s’est prononcée contre le vaccin et a expliqué les raisons pour lesquelles elle ne le faisait pas.

“Note explicative”, a commencé dans le message. « À qui de droit : je n’ai pas été vacciné et je ne serai pas vacciné. Le vaccin est un droit, pas une obligation. Et c’est aussi une expérimentation dont personne n’est responsable, sauf ceux qui décident de se faire vacciner ».

« Je respecte les différentes pensées et décisions des autres et de la même manière j’exerce mon droit de choisir ce que je considère le mieux pour moi et pour ma santé en général. Merci de votre attention », a-t-il poursuivi.

Plus tard, Paty a exprimé son opinion sur ce que cela signifie pour les entreprises de demander à leurs employés de faire fonctionner le vaccin au sein de n’importe quelle institution : « Demander un certificat de vaccination contre le Covid-19 est une violation. Cela ne devrait pas être utilisé comme une condition pour embaucher quelqu’un ou pour rester en emploi ».

« Si tel était le cas, ce serait une violation totale des droits humains fondamentaux, de notre Constitution et de la loi fédérale du travail », a déclaré Paty, qui a également nié que la chaîne de télévision Ajusco l’ait forcée à se faire vacciner pour participer au programme de cuisine.

« Personne ne m’a demandé, exigé ou forcé à me faire vacciner. Je suis infiniment reconnaissant de l’opportunité qui m’est donnée de travailler dans le respect de ma pensée, de ma décision, de mes droits et de l’intégrité humaine », a-t-il conclu.

L’interprète de Sinaloan est devenue célèbre ces derniers temps pour ses critiques féroces contre le biologique qui combat le SRAS-CoV-2, sur la base de théories sur l’existence et l’utilisation d’immunisations qui seraient utilisées pour modifier la génétique humaine grâce à la nanotechnologie.

Compte tenu de ces déclarations, Navidad a été banni de Twitter il y a quelques mois, car on considérait qu’il partageait de fausses nouvelles et aussi des théories du complot sur l’existence de la maladie et l’efficacité de vaccins développés par des laboratoires étrangers tels que Pfizer, AstraZeneca, Cansino. , Moderna ou Johnson & Johnson.

En ce sens, il y a quelques mois, l’interprète de feuilletons mexicains a assuré que la maladie COVID-19 pouvait être guérie avec “un peu de goyave et d’aspirine”, en plus, elle a assuré qu’elle ne serait pas vaccinée, puisqu’elle n’était pas malade .