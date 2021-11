Paty Navidad assure qu’elle n’a jamais eu de COVID-19 – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’actrice Paty Navidad a assuré ce mercredi qu’elle n’avait jamais eu de COVID-19 et qu’elle n’avait pas contracté le SARS-CoV-2 lors de son séjour dans ‘Master Chef Celebrity’.

« La vérité est que beaucoup de choses ont été dites qui n’étaient pas le cas. J’ai tout vécu depuis l’hôpital parce que je suis arrivé à l’hôpital à cause d’un problème d’oxygénation », a déclaré la célébrité lors d’une brève interview sur le tapis rouge de la Grande Nuit de la musique régionale mexicaine ‘Premios de la Radio’.

Christmas a déclaré que le pire de son état s’était passé à l’hôpital, où ils lui ont appliqué des stéroïdes et de la cortisone « qui me font encore très enfler » ; en plus, ils prenaient jusqu’à cinq tubes de sang par jour, donc « je suis sorti de là très faible.

« Les médecins m’ont dit que j’étais mourant et que j’avais une double pneumonie, et je voulais sortir deux fois parce que c’était un mensonge, d’abord parce que je ne devais pas être en réanimation avec 25 câbles dans chaque cas. Si je leur avais permis de m’intuber, sans que ce soit nécessaire, peut-être que je ne serais pas ici, comme cela est arrivé à beaucoup de gens, également de ma même famille malheureusement ». Paty Navidad a exposé.

L’actrice a commenté qu’elle avait décidé de ne pas se faire vacciner contre le COVID-19 et a assuré que de nombreuses personnes au gala ne l’avaient pas fait non plus, « mais ils disent oui pour ne pas déranger ».

Tout ce qui a été dit sur moi et regardez : me voici. Mon système immunitaire est fort, je suis en bonne santé, je fais de l’exercice », a-t-il déclaré.

Le 29 juillet, il a été annoncé que Paty Navidad avait été testée positive pour COVID-19 après avoir effectué un test PCR dans le cadre des protocoles de production de « Master Chef ».