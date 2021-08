in

Paty Navidad et Rebeca de Alba dans Master Chef malgré la contagion | INSTAGRAM

Rebeca de Alba et Paty Navidad se remettent toutes deux de leur contagion, une condition que l’on retrouve partout dans le monde et qui nous a gardés à la maison, du moins ceux qui peuvent le faire et s’ils ont pris soin d’eux-mêmes.

Le producteur du projet assure qu’il n’y a pas de changement dans le célébrités qui participent à la émission de télé.

“Rébecca de Alba Je reviendrai probablement lundi pour reprendre le conduite Oui Paty Noël il lui faudra un peu plus de temps pour s’en remettre ».

Le bruit courait que Rebeca de Alba allait Quitter les projetCependant, le producteur l’a nié en plus de nier que tout participant soit retiré, encore moins pour leur idéologies respect avec ça situation mondiale.

À plusieurs reprises, Paty Navidad a avoué qu’elle n’avait pas prévu de se faire vacciner et qu’elle ne croyait pas à la situation, cependant, elle respectait toutes les mesures de sécurité, utilisait du gel antibactérien et avait toujours une bonne attitude dans le programme.

Paty Navidad est l’une des plus enthousiastes à propos de ce projet MasterChef Celebrity Mexico, elle est donc très heureuse et ravie de pouvoir retourner sur le plateau d’enregistrement dès qu’elle se remettra de cette situation.

Comme ces deux actrices, d’autres participants se remettent de la même situation sans complications.

C’est ainsi que toutes ces célébrités rivalisent pour avoir les meilleurs plats.Elles sont d’abord arrivées avec leur notoriété et leur ego, mais elles l’ont laissée derrière elles face à la cuisine qui n’est pas leur spécialité.

Bien entendu, la production MasterChef prend soin de ses participants avec toutes les mesures, et elle devra également travailler à marches forcées pour réaliser les enregistrements nécessaires pour finir le Show.