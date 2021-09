Paty Navidad réapparaît après avoir attrapé et surmonté COVID-19 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Paty Navidad a assuré qu’elle n’avait jamais nié l’existence du COVID-19 et a précisé qu’elle n’avait jamais été intubée.

Après avoir surmonté sa contagion du coronavirus, l’actrice a démenti avoir évoqué que le COVID-19 n’existait pas malgré ses multiples commentaires à son sujet sur les réseaux sociaux.

“Je n’ai jamais, jamais, jamais dit que le coronavirus n’existait pas, les virus, les bactéries, les parasites ont existé toute notre vie, c’est plus nous devons vivre avec eux car le système immunitaire est renforcé”, a-t-il commenté.

De plus, elle a indiqué qu’elle n’avait pas été intubée et a assuré que grâce au fait que cette procédure n’avait pas été réalisée, elle avait pu survivre.

« Ils ne m’ont pas intubé. Je suis arrivé à cause de problèmes d’oxygénation et le diagnostic était une pneumonie et ils ont dit que je devais être intubé mais j’ai dit non, ce n’était pas nécessaire, s’ils m’avaient intubé je ne serais pas ici », a-t-il déclaré.

Elle a également souligné qu’elle n’a jamais recommandé de ne pas se faire vacciner mais a reconnu qu’elle ne se fera pas vacciner.

« Il a été dit que je dis aux gens de ne pas se faire vacciner, c’est un autre mensonge. J’ai dit ‘Moi Patricia Navidad, je ne me fais pas vacciner’ parce que c’est mon droit de choisir d’être vacciné ou de ne pas être vacciné. Ceux d’entre nous qui choisissent de ne pas se faire vacciner ont le même droit que ceux qui choisissent de se faire vacciner, les gens qui font ce qu’ils veulent, qui prennent leurs responsabilités, oui, comme je suis responsable de mes décisions et des conséquences”, a-t-il déclaré.

Il a célébré qu’elle est en vie et a assuré qu’il aime la vie et essaie d’aider.

“Je ne suis pas mort messieurs, je suis vraiment désolé, excusez-moi tous ceux qui ont voulu que je meure. J’aime la vie et j’essaie d’aider chaque fois que je peux », a-t-il expliqué.

Le 29 juillet, il a été annoncé que Paty Navidad avait été testée positive pour COVID-19.

La contagion de l’interprète a été confirmée après qu’un test PCR a été réalisé dans le cadre des protocoles de production de Master Chef, une émission qu’elle a enregistrée.

Après son infection, Paty Navidad a utilisé son compte Instagram pour souligner qu’elle était en bonne santé et qu’elle ne présentait aucun symptôme.

Cependant, quelques jours plus tard, il a été révélé qu’elle avait dû être hospitalisée pour des symptômes graves de COVID-19.