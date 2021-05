Pau, avec Kobe au Hall of Fame

Pau Gasol s’est rendu aux États-Unis pour assister à la cérémonie d’intronisation de Kobe Bryant au Hall of Fame. Cela a été montré par certaines images dans lesquelles il a été vu applaudissant un hommage rendu à Vanessa, veuve de l’escorte, et Natalia, sa fille aînée. D’autres légendes comme Magic Johnson étaient également présentes dans la salle, avec une distance de sécurité, des masques et les restrictions typiques de la pandémie de coronavirus. Pau a reçu l’autorisation de Barcelone de se déplacer de l’autre côté de l’étang et de montrer son soutien à la famille Bryant, dont il a été très proche, surtout après la mort de Kobe, faisant office de support et mettant en ligne plusieurs vidéos avec les filles de la légende, qui sera présenté au Hall of Fame par Michael Jordan, son éternelle référence.

Vanessa et Natalia reçoivent la veste et la bague du Temple de la renommée de Kobe Avec les chants de “KOBE” de la foule 🙏 pic.twitter.com/IHNr0HdVDs – Faits saillants et motivation de Kobe (@kobehighlight) 15 mai 2021

La mort de Kobe Bryant Dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier 2020, il a laissé le monde du sport et la NBA en état de choc. Le Black Mamba était l’un des basketteurs les plus importants de l’histoire et l’un des athlètes les plus charismatiques qui aient jamais vécu. De plus, son amitié avec Pau Gasol, avec qui il a remporté deux bagues aux Los Angeles Lakers (2009 et 2010), a fait de lui quelqu’un de particulièrement apprécié par le fan espagnol. Il a partagé une équipe avec le joueur de Sant Boi de 2008 à 2014, période au cours de laquelle, en plus des championnats remportés, ils ont disputé 3 finales, partagé trois All Stars et se sont même affrontés lors de deux finales olympiques, avec des victoires nord-américaines et de belles performances des deux joueurs.