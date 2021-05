Pau Gasol a accompagné le “frère” Kobe Bryant au “Hall of Fame”

17/05/2021 à 20:06 CEST

Pau Gasol a toujours été très proche de la famille Bryant Et encore plus après le tragique accident d’hélicoptère qu’a subi la star des Lakers en janvier 2020, qui a également emmené sa fille Gianna et sept autres personnes.

Et l’ancienne star de la NBA et maintenant joueur du Barça il ne voulait pas manquer l’intronisation de son “ frère ” Kobe Bryant au Temple de la renommée, qui a eu lieu samedi dernier dans le Mohegan Sun Arena, à Uncasville, Connecticut.

Profitant du fait que les Catalans n’ont pas joué le week-end dernier, Pau a pris un avion avec sa femme et sa fille pour New York où ils ont passé le week-end, pour être proche de toute la famille dans un moment si spécial pour sa femme, Vanessa Bryant, qui a remercié le “ Hall of Fame ”, où Kobe avait déjà été choisi pour la promotion de 2020, retardé jusqu’à présent en raison de covid-19.

Niché Vanessa Bryant

Un acte qui a été apprécié par Vanessa Bryant, qui s’est toujours sentie très absorbée par Pau et sa femme Cathie. En fait, le nom de sa fille est Elisabet Gianna, en mémoire de la fille disparue de Vanessa, avec son mari.

Pau Gasol applaudit le discours de Vanessa Bryant, aux côtés de Kevin Garnett

Pau a pu discuter avec eux tous maintenant que la distance entre les deux familles est montée en flèche alors qu’ils ont quitté la Californie pour venir vivre à Barcelone., au moins quelques mois, jusqu’aux prochains Jeux de Tokyo où Pau envisage de participer avec l’Espagne.

Vanessa Bryant, accompagnée sur le stand de Michael Jordan lui-même, a fait l’éloge de la silhouette de son mari et de son père, en plus d’être l’un des plus grands de l’histoire du basketball. “Vous n’êtes pas seulement le MVP, vous êtes l’un des meilleurs », a déclaré Vanessa. “Je suis très fière de vous, je vous aimerai toujours”, a-t-elle déclaré.

Tous ceux qui ont été intronisés au Temple de la renommée 2020 posent sur scène

Dans le même acte, Les anciens joueurs tels que Kevin Garnett et Tim Duncan, ainsi que l’ancien secrétaire général de la FIBA ​​Patrick Baumann ont également été reconnus dans le Hall of Fame 2020., décédé d’une crise cardiaque en 2018, en plus de l’ancien entraîneur de Houston Rudy Tomjanovic.