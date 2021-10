Pau Gasol annonce son avenir

19/10/2021

Le à 17:15 CEST

Le meilleur joueur de basket de l’histoire de l’Espagne, Pau Gasol, a détaillé dans un communiqué ses futurs pas liés au monde du basket.

L’expivot de la NBA et du Barça a annoncé sa retraite il y a deux semaines, lors d’une cérémonie d’adieu entouré de sa famille et de ses amis.

La déclaration complète, ci-dessous:

J’ai récemment célébré un moment très spécial avec ma famille et mes amis pour commencer une nouvelle étape.

Je ne connais pas beaucoup de gens qui aiment les adieux. Mais ce que je ressens dans chacun de ceux que j’ai vécus, c’est que, quand quelque chose se termine, inévitablement quelque chose de nouveau commence. Et c’est la raison pour laquelle je crois que, dans la mesure du possible, nous célébrons les adieux, les retraites ou la fin de l’étape. Dans ces célébrations, nous nous remémorons des moments de ce que nous avons vécu, nous rendons grâce pour les expériences accumulées – les bonnes et les mauvaises – pour tout ce que nous avons appris ; et nous nous félicitons également du prochain chapitre que nous commençons à écrire.

Ce que tu laisses derrière

Le 5 octobre dernier a été une journée très émouvante et spéciale pour moi. Ce n’était pas facile pour moi de prononcer les derniers mots, mais heureusement, j’étais entouré de beaucoup de visages aimés et connus qui ont fait partie de ma vie pendant toutes ces années. Había compañeros de distintos equipos, entrenadores y preparadores físicos que me han ayudado en mi camino, pero también personas externas al terreno deportivo como representantes de las empresas con las que colaboro y miembros de la Gasol Foundation y UNICEF y del resto del equipo que trabaja conmigo jour après jour. Il y avait bien sûr ma famille. Il y avait aussi ceux que je considère comme mes amis de la presse, à qui je serai toujours reconnaissant d’avoir été un merveilleux orateur, qui ont suivi de près ma carrière et mes activités au-delà du sport et qui m’ont encore une fois accompagné dans un moment si important.

Avec la fin de mon temps de joueur, je laisse derrière moi non seulement un métier qui m’a procuré de nombreuses joies mais aussi un amour idyllique qui a duré 35 ans depuis que j’ai commencé à jouer quand j’étais enfant et que j’ai commencé à rêver. Je me souviens de moments comme quand j’ai dû choisir entre le basket et la médecine, entre rester dans le confort d’être à la maison ou m’aventurer dans l’inconnu pour jouer avec les meilleurs du monde en NBA. Tout au long de ces années, j’ai réussi à montrer que le travail acharné, l’engagement et l’effort sont essentiels pour réaliser nos rêves et nous orienter vers nos objectifs.

Ce style de vie particulier de l’athlète d’élite me manquera également. Dans mon cas, en tant que joueur dans une ligue aussi compétitive et dynamique que la NBA, je me suis habitué à être constamment en mouvement d’un endroit à un autre, à voyager constamment et à m’adapter aux changements. La stabilité est une denrée rare dans la vie d’un joueur NBA, la capacité d’adaptation a été la clé pour rester dans l’élite pendant tant d’années.

Malgré tout ce que j’ai laissé derrière moi, comme les voyages, les routines d’entraînement, l’adrénaline de la compétition générée en jouant devant des milliers de fans & mldr; Je crois fermement que la plupart des choses qui ont caractérisé mes vingt ans de carrière de basketteur professionnel continueront d’être présentes dans la scène que je commence maintenant. Les relations établies, le désir de s’améliorer, d’apprendre, de continuer à m’améliorer et d’avoir le plus d’impact possible tant que dure mon parcours.

Nouveaux défis, mêmes principes

Cela fait maintenant quelques semaines et je ne peux pas m’empêcher d’être submergé par toute l’affection que je reçois depuis ce jour. Comme je l’ai dit dans l’événement de presse qui a été diffusé en direct sur mes réseaux et différentes chaînes de télévision et numériques, « ce n’est pas un adieu, c’est un » on continue & rdquor; « . Je prépare ce moment depuis de nombreuses années (bien qu’il ne soit jamais tout à fait préparé), et j’ai commencé différents projets qui me passionnent. Maintenant, j’aurai plus de temps pour me consacrer à eux.

Je veux travailler pour défendre le intérêts des athlètes et assurer un avenir prometteur pour le sport, qu’il soit professionnel ou amateur. Je le ferai depuis mon récent poste de membre de la commission des athlètes du CIO et du conseil consultatif du sport espagnol. De nombreux défis se posent dans ce domaine et je souhaite apporter mes connaissances pour générer des changements positifs.

Je m’inquiète pour le avenir de l’enfance, c’est pourquoi mon frère Marc et moi avons fondé en 2013 la Fondation Gasol qui œuvre pour la promotion de saines habitudes de vie afin d’éradiquer l’obésité infantile. Dans cette optique, j’espère continuer à développer mon rôle de champion mondial de la nutrition et de la fin de l’obésité infantile avec l’UNICEF.

Je veux aussi développer ma facette de investisseur, ambassadeur et conseiller stratégique d’organisations liées au domaine du sport et du bien-être Actuellement, je travaille déjà avec des entreprises dont je partage la philosophie, comme Therabody, Overtime ou BetterUp. Je continuerai d’explorer les possibilités d’aider ce profil d’entreprises à se développer et à ajouter de la valeur à la société. Et mon désir de contribuer au maximum pour atteindre certains objectifs est intact. Maintenant, les équipes dans lesquelles je joue sont différentes, et les objectifs ne sont plus les championnats mais d’autres qui ne sont pas moins importants. Je me sens chanceux d’avoir l’opportunité de continuer à ajouter et à redonner à la société ce qu’elle m’a donné.

Je serre bien mes chaussures parce qu’un nouveau chapitre a commencé, et je pense qu’il sera aussi très beau et spécial, bien que, sans aucun doute, différent.