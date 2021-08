Pau Gasol, après avoir été élu membre du CIO : “C’est quelque chose de très spécial”

08/04/2021 à 8h39 CEST

.

Le basketteur espagnol Pau Gasol, élu membre de la Commission des Athlètes du Comité International Olympique avec 1.888 supporters, a assuré que cette nomination C’est quelque chose de “très spécial” qu’il “travaille depuis longtemps”.

“C’est un moment très spécial, et malgré la défaite lors du match d’hier contre les Etats-Unis, l’élection d’aujourd’hui a été quelque chose de très spécial, nous travaillons depuis longtemps, depuis deux ans”, a déclaré le pivot espagnol. qui a annoncé ce mardi sa retraite de l’équipe espagnole après son élimination du tournoi de basket aux mains des Etats-Unis en quarts de finale (81-95).

Gasol a assuré lors d’une conférence de presse que son objectif était “être en mesure d’aider les olympiens et le mouvement olympique à continuer de s’améliorer“, dans un ” moment capital dans le monde du changement, des avancées technologiques “, quelque chose qu’il considérait ” une fierté ” et pour lequel il a remercié tous les athlètes qui ont voté pour lui.

Le joueur espagnol a été le plus voté, avec 1 888 supporters, des quatre athlètes choisis. Les trois autres étaient le cycliste polonais Maja Martyna Wloszczowska (1674 votes), le nageur italien Federica Pellegrini (1658) et l’escrimeur japonais Yuki Ota (1 616).

Pau Gasol a directement remercié le président du Comité olympique espagnol (COE), Alejandro Blanco, pour son soutien dans ce processus. “Sans vous nous n’y serions pas parvenus, c’est un succès partagé du COE, du sport espagnolJe vais essayer de faire ma part et de faire de mon mieux », a-t-il déclaré à Blanco, également présent à la conférence de presse par visioconférence.

Le président du COE a assuré qu’il était “l’un des jours les plus heureux ” de votre vie. “Vous avez été l’athlète le plus voté, je pense que nous avons fait un travail extraordinaire que vous avez terminé avec votre silhouette, votre carrière et votre légende, je pense que vous pouvez beaucoup contribuer au mouvement olympique”, a-t-il ajouté.

Concernant vos fonctions dans cet organe, Gasol a rappelé qu’il faisait déjà partie de la NBPA, l’union des basketteurs de la NBA et qu’à ce moment de sa vie, où il médite s’il doit continuer ou non à jouer au basket, il « s’adapte bien » pour avoir cette responsabilité, qu’il a dit qu’il maintiendra jusqu’en 2028.

“Je veux me battre pour l’égalité, pour un sport propre et pour un sport outil de développement et continuer à apporter bonheur et santé aux enfants et à la société en général. Influencer les décisions importantes du mouvement olympique, qui est un événement si particulier, qu’il doit être soigné et protégé, et le faire évoluer », a déclaré Pau Gasol, triple médaillé olympique, avec deux d’argent à Pékin 2008 et à Londres. 2012, une médaille de bronze à Rio 2016.