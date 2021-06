Pau Gasol brille et mène le Barça en finale de la Ligue Endesa

12/06/2021 à 00h08 CEST

Le Barça revient en finale de la Ligue Endesa où Madrid l’attend ce dimanche, après avoir remporté le troisième match contre Lenovo Tenerife (89-72) dans un duel où Pau Gasol a ouvert la voie à la victoire (15) pour se terminer par la bonne défense du Barça et un grand Davies (14) et Calathes (13) qui ont accompagné Pau dans le duel décisif.

FCB

LEN

Barça, 89

(23 + 23 + 22 + 21): Calathes (13), Abrines (3), Higgins (14), Mirotic (6), Davies (14) -cinq de départ-, Bolmaro (4), Hanga (3), Smits (4), Kuric (6), Oriola (3), Westermann (3),

Lenovo Ténérife, 72

(21 + 18 + 11 + 22): Fitipaldo (3), Jenkins (0), Cavanaugh (3), Doornekamp (19), Shermadini (8) – départ cinq-, Huertas (13), Salin (8), Rodríguez (3), Sulejmanovic (6), Guerra (7),

Arbitres :

Emilio Pérez Pizarro, Fernando Calatrava et Luis Miguel Castillo. Sans éliminé.

Incidents :

Troisième et dernier match de demi-finale, disputé au Palau Blaugrana, devant 1 000 spectateurs

Le Barça a commencé par concéder trop de tirs ouverts à Lenovo Tenerife, qui en a profité, avec trois tirs à trois points pratiquement consécutifs qui a permis aux visiteurs d’aller de l’avant (4-9).

L’azulgrana Ils ont ajusté leur défense, et avec une équipe plus active, et en déplaçant mieux le ballon, ils ont renversé l’électronique avec un triple d’Abrines (11-9) et grâce à une course de 7-0.

Avec Davies agissant comme un leader dans le jeu intérieur et avec Calathes distribuant le jeu, le Barça a gardé le contrôle du jeu, même si Ténérife n’a pas laissé passer les blaugranas (17-14). Mirotic a marqué son premier triplé, mais le match s’est déroulé de manière uniforme au premier quart (23-21).

Gasol prend le contrôle

Tenerife a débuté par un triplé à la reprise en revenant au commandement (23-24), même si ce serait éphémère car le Barça il était le grand dominant de la salle, avec un Pau Gasol stellaire. Celui de Sant Boi a intimidé en défense, et a marqué jusqu’à deux triplés consécutifs (11 points en un tour de main), ce qui a donné confiance à l’équipe.

Hanga a été ajouté au triple, dans les meilleures minutes du Barça, que grâce au contrôle du rebond, il pouvait courir et se sentir à l’aise malgré les tentatives Huertas pour garder son équipe dans le match, un triplé de Calathes et une autre action de Higgins, a offert au Barça son revenu le plus élevé (43-33).

Les Catalans se sont un peu décentrés après un “riff-rafe” entre Shermadini et Davies, qui a fait monter la tension du duel -Technique pour les deux-, bien qu’ils aient réussi à atteindre lenso avec le parti contrôlé, mais loin d’être clos (46-39).

Le Barça ouvre le trou

Avec Davies “chaud” pour le piqué avec Shermadini, Higgins et Gasol ont pris les devants et surtout le pivot a été décisif de sorte que le Barcelone a ouvert un écart allant jusqu’à 12 points à nouveau (57-45). jentimidó en défense, a cherché des fautes et a rebondi pour diriger clairement l’équipe, contre un Ténérife égaré au tir (1 sur 8).

Le meilleur moment du Barça l’a conduit à ouvrir 15 points après un triplé de Kuric (60-45). Le jeu semblait maîtrisé et avec Mirotic encore une fois trop discret. Malgré cela, le Barça a trouvé des ressources pour saper l’équipe de Tenerife qui s’estompait – six défaites – avec une défense du Barça qui a mis en place Beaucoup de problèmes à ceux de Vidorreta pour rester à 11 points et au revenu maximum (68-50).

Dans la dernière salle, Ténérife a tenté de se rapprocher après un triplé de Salin (72-60) mais la défense du Barça a de nouveau marqué à un niveau élevé et les forces ont faibli chez les visiteurs si bien que le Barça a assuré la victoire (89-72) et le passage à la grande finale de la Ligue Endesa