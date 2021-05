Pau Gasol contribue également à des minutes de qualité sur le court

05/05/2021

Pau Gasol a réalisé son meilleur match en Euroligue depuis son retour au Barça, et il l’a fait lors du match le plus important du Barça ces sept dernières années, lors de la victoire contre le Zenit (79-53) qui a ouvert les portes du Final Four au Barça. .

Celui de Sant Boi, venu dans l’équipe pour aider sur et hors piste, a eu une lente adaptation au groupe, mais quand Jaikevicius en avait besoin dans le cinquième match, il était préparé et a montré qu’il pouvait avoir des minutes de qualité si besoin.

Pau, qui n’a pas pu compter sur trop de minutes en Euroligue faute de tournage évident, ont montré que sa contribution à l’équipe n’est pas seulement en dehors de la piste, où tout le monde a fait l’éloge de son expérience et l’ancienneté pour rejoindre le groupe. Il peut également se produire à l’intérieur.

Profitez des minutes

Celui de Sant Boi a eu l’occasion d’entrer tôt dans le match en raison des fautes personnelles de Brandon Davies, le propriétaire sans discussion sur la place, et Il a plus que rempli sa mission, réalisant des actions défensives exceptionnelles, avec quatre blocs, en plus de sept points, trois rebonds et trois interceptions, avec une cote commune de 16, en 17 minutes de jeu.

“Pendant un moment, j’ai cru que j’avais eu tort, au lieu de signer Pau Gasol, nous avions signé Mutombo”, a déclaré en plaisantant l’entraîneur du Barça, Saras Jasikevicius, très satisfait de la contribution du joueur vétéran.

Et toute l’équipe était également heureuse de sa contribution au jeu, après avoir eu peu d’occasions en Europe, et un peu plus dans la Ligue Endesa, où aussi il a commencé à montrer sa guérison. Son expérience et sa qualité ajoutent également du potentiel au Barça à la recherche de l’Euroligue et de la Ligue Endesa.

“J’ai l’expérience de nombreuses années, de jouer à des jeux avec beaucoup de tension comme celui-ci”, a déclaré un Pau satisfait. «J’ai eu l’occasion de jouer quelques minutes après une semaine pour bien me préparer et très heureux de pouvoir contribuer et aider au classement, a commenté celui de Sant Boi qui fait déjà pleinement partie des projets de Jasikevicius au moment décisif de la saison.