Pau Gasol, déclarations après avoir dit au revoir à l’équipe espagnole

Même la meilleure promenade sur la plage atteint les rochers. Le moment redouté par tous les amateurs de basket est arrivé. Pau Gasol Il dit au revoir à l’équipe espagnole et, peut-être, aussi au basket-ball. Le centre espagnol n’a pas pu le faire comme il le méritait et le voulait, c’est-à-dire avec une médaille, après que la défaite contre la Slovénie a condamné l’Espagne à s’affronter en quart de finale avec les États-Unis. Sa performance a été un témoignage, mais l’effort fourni pendant deux ans par la légende de Sant Boi a été spectaculaire pour pouvoir vivre un nouvel été avec ses amis et concourir pour la gloire. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 On se souviendra d’eux pour beaucoup de choses, mais l’une des principales sera pour les adieux de Pau.

Il n’y a rien à reprocher à la carrière d’un joueur qui s’est donné corps et âme au sport qu’il aime, qui a remporté deux bagues NBA, devenant l’un des meilleurs européens de l’histoire et qui, avec l’équipe espagnole, présente un tout simplement honneurs éblouissants. Champion du monde en 2006, vainqueur de trois Eurobasket, étant MVP dans deux d’entre eux et se souvenant de manière particulière de son exposition contre la France à Lille, deux fois meilleur joueur FIBA ​​​​de la saison et triple médaillé olympique, vedette dans deux des meilleurs matchs de l’histoire de ce sport lors des finales de Pékin 2008 et de Londres 2012.

—— Trois médailles olympiques

– Une coupe du monde

—— Trois Européens (deux MVP)

—- 2 bagues NBA

—- Deux fois meilleur joueur de l’année FIBA

Pau Gasol n’a pu remporter ni l’Euroligue ni l’or olympique

Il a gagné, il a inspiré et il a été heureux. Cela a été montré dans les mots recueillis par RTVE après le match. “Vous ne pouvez pas valoriser une carrière de 20 ans pour un dernier match. Avoir été ici a été un grand succès, une joie et une fierté pour moi. Porter le maillot de l’équipe nationale après des blessures, de la frustration et de nombreux doutes est quelque chose que j’ai. J’ai essayé de profiter. J’aurais aimé que le résultat soit différent, nous avions nos options, mais aujourd’hui ce n’était pas suffisant. Je tiens à vous remercier pour le soutien, l’affection et l’admiration, nous avons ressenti les encouragements de tous les fans à proximité , a déclaré un Pau Gasol visiblement triste et excité.