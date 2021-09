Pau Gasol devient honnête à propos de Marc Gasol après la séparation des Lakers

Les Lakers de Los Angeles et Marc Gasol se sont séparés il y a quelques semaines.

Après un long va-et-vient controversé qui a vu Marc signaler son désintérêt pour le retour à LA et le front office poursuivre activement DeAndre Jordan, les Lakers ont échangé Marc, un choix de deuxième ronde en 2024 et 250 000 $ en espèces aux Memphis Grizzlies en échange de les droits de projet de Wang Zhelin.

Les deux parties se sont immédiatement mises au travail pour élaborer un récit. Les Lakers ont soutenu qu’ils avaient une très bonne raison d’échanger Marc; Marc à son tour semblait croire que les Lakers lui avaient menti et l’avaient induit en erreur.

Immédiatement après la scission, Marc a été immédiatement présenté comme un pick-up potentiel pour un autre prétendant au titre de la Conférence Ouest.

Cette semaine, le frère de Marc et légende des Lakers, Pau Gasol, a été interrogé sur l’avenir de son frère et s’il envisageait son retour en Espagne après la débâcle des Lakers.

“Marc a gagné la liberté et la flexibilité de prendre sa propre décision et il le fera quand il le décidera”, a déclaré Paul dans une interview au journal espagnol Marca. «Je sais qu’il a beaucoup d’enthousiasme pour Basquet Girona, un club dans lequel je suis également impliqué en tant que vice-président. Il est dans une situation différente, car il a cinq ans de moins que moi. On verra ce qu’il décide de faire cette saison et plus tard, j’attends aussi.”

Pau est une figure bien-aimée à Los Angeles depuis qu’il a fait équipe avec Kobe Bryant pour remporter deux titres NBA. À cause de cela, le pire résultat possible de la catastrophe qui a été le passage de Marc avec les Lakers est une mauvaise volonté de sa part envers l’organisation et sa base de fans.

Espérons que Pau pourra dépasser la façon dont son frère a été traité et continuer à tenir les Lakers en haute estime, car c’est certainement ce que les fans pensent de lui.

