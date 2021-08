Pau Gasol, élu membre du CIO au nom des athlètes

in

08/04/2021

Le à 07:54 CEST

. / Tokyo

Pau Gasol, le plus voté parmi les candidats, a été l’un des quatre athlètes choisis par ses collègues participants aux Jeux de Tokyo pour les représenter à l’assemblée du Comité International Olympique (CIO), qu’il rejoindra à la fin des Olympiades.

Trente athlètes ont présenté leur candidature pour pourvoir les quatre places désormais vacantes au sein de la commission des athlètes du CIO. 6 825 athlètes ont voté, 61,2 % des participants aux Jeux, et Gasol a reçu 1 888 soutiens.

Les trois autres élues, qui complètent le groupe des quatre plus votées, étaient la cycliste polonaise Maja Martyna Wloszczowska (1.674 voix), la nageuse italienne Federica Pellegrini (1.658) et l’escrimeuse japonaise Yuki Ota (1.616). Son mandat durera jusqu’aux Jeux de 2028 à Los Angeles.

Gasol, qui a annoncé mardi sa retraite de l’équipe espagnole, est le deuxième athlète espagnol à entrer à l’assemblée du CIO après Manel Estiarte, qui était le représentant des athlètes entre 2000 et 2004. Les autres candidats qui n’ont pas été élus étaient la gymnaste ouzbek Oksana Chusovitina. , le marin argentin Santiago Lange, le nageur brésilien Thiago Pereira, le triathlète britannique Alistair Brownlee ou encore le karatéka vénézuélien Antonio Díaz.

Le vote a eu lieu entre le 13 juillet et le 3 août dans onze lieux différents et ils ont été audités pour garantir leur propreté. Parmi les quatre nouveaux membres du CIO, il y a 18 Jeux Olympiques et neuf médailles.

Pau Gasol a participé à cinq éditions et a remporté l’argent à Pékin 2008 et Londres 2012 et le bronze à Rio 2016