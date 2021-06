Pau Gasol est le joueur le plus évalué par minute dans l’histoire des Playoffs

12/06/2021 à 16h47 CEST

Pau Gasol Il lui a fallu du temps pour se remettre de son pied et acquérir la forme nécessaire avec le Barça. Mais lorsque l’homme de Sant Boi commence à se sentir en forme, sa contribution à l’équipe est décisive pour l’équipe du Barça à ce moment décisif de la saison et pose déjà des jalons dans la Ligue Endesa.

Et le fait est que le pivot continue de battre des records à 40 ans. Avec un PIR de 18,5 en 15 minutes par match Il a déjà la meilleure note moyenne par minute de l’histoire des éliminatoires de la Ligue Endesa.

Sa moyenne est de 1,20 point de note pour chaque minute sur la piste, lui permettant de dépasser largement les meilleurs records historiques précédents, parmi lesquels se distinguent Arvydas Sabonis (0,97), Baie Walter (0,93) et Marc Gasol (0,93).

Nombres stratosphériques

Si on prend les statistiques de Pau Gasol à 40 minutes, il ferait en moyenne 32 points et un PIR de 48 par match, les chiffres les plus élevés dans les deux sections de tous les joueurs dans les tours de qualification actuels pour le titre, et le plus haut niveau d’évaluation de tous les temps.

En chiffres mondiaux, Pau Gasol est le deuxième joueur le plus valorisé du Playoff avec 18,5, seulement dépassé par le MVP Movistar Gio shermadini (19,8), qui a joué 23 minutes par match.