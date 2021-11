Pau Gasol explique pourquoi Kobe Bryant n’avait pas d’amis sur les Lakers

Kobe Bryant est l’un des joueurs NBA les plus incroyables de tous les temps. Sur et hors du terrain, il a laissé une impression durable.

L’une des choses qui a toujours fasciné Bryant était son désintérêt pour les plaisanteries courantes. Il ne se souciait pas des normes sociétales en ce qui concernait les relations sans amis ou les amitiés. Pas quand il était recrue, et certainement pas quand il était vétéran.

Cela ne veut pas dire que Bryant n’avait pas d’amis. Il a fait. Il n’a tout simplement pas mis particulièrement l’accent là-dessus.

Cette semaine, nous avons appris pourquoi.

Il y a quelques jours, Pau Gasol a fait une interview avec Melissa Rohlin de Fox Sports. Lors de leur échange, il a expliqué pourquoi Bryant n’avait pas d’amis sur les Lakers.

« Ce métier a associé Gasol à Kobe Bryant en 2008, deux coéquipiers qui gagneraient des championnats ensemble en 2009 et 2010 et forgeraient une profonde amitié, ce que Gasol a reconnu n’était » pas facile « avec Bryant », note l’article.

Bryant ne s’est pas concentré sur la construction d’amitiés et de relations parce qu’il était trop concentré sur la victoire. Tout le reste était secondaire. Son objectif principal, surtout avant de remporter ces deux titres avec Gasol, était de remporter des championnats sans Shaquille O’Neal.

« À l’époque, Bryant était fougueux et infiniment déterminé à prouver qu’il pouvait remporter un titre sans Shaquille O’Neal, avec qui il a remporté trois championnats consécutifs de 2000 à 2002 », poursuit l’article.

«Ils avaient une relation controversée, ce qui a conduit à l’envoi d’O’Neal à Miami en 2004. Au fil des ans, Bryant s’est aliéné de nombreux coéquipiers avec son approche pragmatique et sa détermination à être le meilleur. Mais Bryant et Gasol ont prospéré ensemble. Il y avait un profond respect mutuel au cours de leurs six années et plus ensemble, les deux joueurs apprenant l’un de l’autre.

C’est un costume d’Halloween. https://t.co/xDN5ukIuKB – Jeu 7 (@game7__) 30 octobre 2021

Bryant était un compétiteur féroce, comme en témoigne la façon dont il a parlé de ses rivaux comme LeBron James et la façon dont il s’est comporté avec certaines des plus grandes stars de la ligue. Avec lui, c’était toujours l’heure du bon sens.

Évidemment, cela lui a coûté quelques amitiés en cours de route, mais cela lui a également assuré sa place dans l’histoire comme l’une des plus grandes de tous les temps.

En rapport: Ref se faire virer pour moqueur de faucons pendant le jeu des soleils ? (Vidéo)