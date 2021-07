Pau Gasol, Gervin, Lamar Odom… des stars NBA pour l’ACB

Pau Gasol

Il y a peu à dire sur cette arrivée. Avec lui, un cercle est fermé. Gasol est revenu à l’ACB après 20 ans d’absence. En 2001, après une carrière courte mais explosive au Barça, il fait ses valises pour la NBA. Aux États-Unis, il a remporté deux championnats avec les Lakers, il a été Rookie of the Year dès son arrivée, il a participé à six All-Stars et dans l’un d’entre eux, il a fait le saut initial avec son frère Marc, il a porté les maillots des Grizzlies, Bulls, Spurs et Bucks et s’est imposé comme le joueur le plus important de l’histoire du basket espagnol. Une blessure compliquée au pied gauche a changé ses priorités et ce qui était déjà la dernière ligne droite de sa vie sportive. Après deux ans sans jouer à un match, et avec un passage éphémère à Portland comme dernière destination de la NBA, le club qui lui a donné l’opportunité de devenir grand l’a sauvé pour voir s’il rejoindrait une équipe destinée à gagner de grandes choses et, étape, si je pouvais bien aller aux Jeux olympiques. Pau a remporté deux championnats lors de sa première étape à Barcelone, avec Djordjevic aux Palau entre les deux, mais l’explosion qu’il a eue en Copa del Rey à Malaga des mois avant son départ pour Memphis en 2001 est l’une de celles qui restent enregistrées dans la mémoire. . Le destin est capricieux et attend des histoires avec de nombreux rebondissements, comme celle-ci.