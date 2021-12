Pau Gasol : « La retraite est une opportunité d’apprentissage »

Les anciens joueurs de la NBA Pau Gasol et José Manuel Calderón se sont virtuellement rencontrés dans l’espace de conversations avec des personnes pertinentes dirigées par José Manuel Calderón, UNIQ by Sngular, où ils ont pu partager leurs impressions sur leurs futurs professionnels et personnalités.

La récente retraite professionnelle de Pau Gasol a été le fil conducteur qui a guidé la conversation entre les deux amis, dont le passé professionnel en commun, ainsi que la trajectoire et l’avenir dans différents projets commerciaux et sociaux ont été révélés au cours de l’entretien. Pour Gasol, ce retrait représente le début d’un changement qui est « une opportunité de croissance et d’apprentissage », a-t-il commenté.

De plus, pendant le temps qu’a duré la conversation entre les anciens coéquipiers de l’équipe nationale espagnole, des sujets tels que la famille, le leadership, l’équipe, l’utilisation de la technologie dans le sport, les Jeux Olympiques, ainsi que les investissements ont été abordés. dans les startups menées par les deux partenaires.

Concernant les Jeux Olympiques, Pau Gasol affirme qu' »ils ont signifié quelque chose de très important dans ma carrière » et pour cette raison il est fier que les athlètes olympiques de Tokyo l’aient élu comme l’un des représentants de la commission des athlètes des Jeux Olympiques, de où il espère soutenir et aider le collectif.

Gasol nous surprend en révélant que la vocation solidaire qu’il exprime en exerçant, entre autres activités, en tant qu’ambassadeur de bonne volonté auprès de l’UNICEF est le résultat du besoin qu’il éprouve de rendre à la société la reconnaissance et le succès qu’il a eu sur les pistes et, en parallèle , fruit d’une vocation : la médecine : « Je voulais aider les gens, notamment les enfants, qui ont beaucoup de potentiel.

La conversation entre Pau Gasol et José Manuel Calderón ouvre le 17 décembre la deuxième saison d’UNIQ produite par la société de technologie Sngular. C’est un lieu de rencontre entre des personnages uniques et pertinents, dans le but d’inspirer.

Au cours de la première saison, José Manuel Calderón s’est entretenu avec des personnalités éminentes de différents domaines de la société espagnole tels que le publiciste Toni Segarra, la bailaora Sara Baras, l’athlète Albert Llovera, la virologue Margarita Del Val et le chef José Andrés.

Pour la deuxième saison, il y aura des personnes pertinentes du monde des affaires, de la musique et de la scène culinaire que, avec leur expérience partagée, ils parviennent à inspirer.