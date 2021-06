Pau Gasol, participation inconnue à Tokyo et une autre saison

“C’est peut-être mon dernier match aux Palau.” Avec ces mots lapidaires, il a averti Pau Gasol du caractère particulier que pourrait avoir le duel dans lequel le FC Barcelona a fini par être proclamé champion de la Ligue Endesa. Le fan de Blaugrana rêvait du retour du fils prodigue depuis de nombreuses années, alors que maintenant, au moment où les tribunes de fans enthousiastes qui encouragent le meilleur joueur espagnol de tous les temps peuvent commencer à se remplir, Pau décide de partir. Il a vécu une véritable odyssée jusqu’à ce qu’il se sente à nouveau un joueur et sa capacité à être importante sur le terrain est indéniable. Depuis qu’il a atterri, il s’est montré plus rapide et agile que prévu, mais surtout, avec une intelligence de jeu qui lui permet d’être un joueur hors pair dans le basket FIBA.

L’objectif était de jouer des minutes de qualité pour faire ses preuves physiquement et retrouver le rythme de compétition nécessaire pour le Jeux olympiques de Tokyo, le grand rendez-vous marqué en rouge sur le calendrier comme un éventuel retrait du centre de Sant Boi. Il est clair que jouer ses dernières minutes avec le maillot de l’équipe nationale et avoir l’opportunité de se battre pour des médailles serait un rêve devenu réalité, mais peut-être Gasol s’est-il surpris par ses bonnes sensations physiques et sa capacité à influencer le jeu de son équipe, et décide de continuer une saison de plus. Il a su accepter son rôle dans l’équipe Blaugrana, il connaît parfaitement l’entraîneur, Sarunas Jasikevicius, et tant d’efforts investis pour seulement quelques mois de compétition peuvent signifier peu.

Pau Gasol devrait jouer un rôle important dans l’équipe espagnole, mais que va-t-il se passer ensuite ?

C’est ce à quoi nous nous attendons tous, quelle que soit l’équipe que nous suivons. Pau Gasol C’est une histoire vivante du sport espagnol, un joueur au talent incommensurable et aux valeurs irréprochables sur et en dehors du terrain qui inspirent des millions de personnes dans le monde entier. Ce que Wade a fait lors de sa dernière saison en NBA pourrait servir d’exemple à ce à quoi aspirent tous les fans de basket espagnols ; la possibilité d’aller sur le terrain de son équipe pour voir une dernière fois en direct le joueur qui a tout changé, l’homme sur lequel personne n’a un mauvais mot et qui nous fait vibrer par son jeu et son dévouement depuis des années. Ne partez pas encore Pau, nous avons besoin de vous.