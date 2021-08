Pau Gasol pourrait revenir en NBA : “On verra ça plus tard”

Pau Gasol a vécu hier l’un des jours les plus excitants de sa carrière sportive. Après avoir été éliminé contre les États-Unis en quarts de finale de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020, a annoncé sa retraite de l’équipe nationale espagnole. Après son départ, il a été présenté comme un nouveau membre de la commission des athlètes du CIO.

Ainsi, dans des déclarations recueillies par Juan Jimenez pour le journal AS, Pau a avoué qu’il n’avait pas encore décidé s’il allait ou non prendre sa retraite :

“Hier a été un moment riche en émotions. Je digère encore un peu tout, en revenant sur ce qu’on a pu faire avec cette grande équipe et cette grande famille. On verra si je prends ma retraite ou pas, on verra ça plus tard.”

On lui a demandé si avec ce nouveau poste il pouvait continuer à jouer au basket et Pau est passé à côté : « Je dois encore savoir ce que cela va nécessiter. Pour moi c’est une façon de redonner aux Jeux ce qu’ils ont représenté dans ma vie, et de représenter les athlètes. Une fois confirmé que je fais partie de la Commission, nous commencerons ce voyage. “

Aujourd’hui est une journée pleine d’émotions, mais celle qui prévaut avant tout est celle d’une profonde gratitude. Du fond du cœur, MERCI pour tout. ❤️ #LaFamilia pic.twitter.com/C6vm7uUJ03 – Pau Gasol (@paugasol) 3 août 2021

le retrait de Marc

Concernant la coïncidence que lui et son frère Marc ont pris leur retraite en même temps, il a assuré qu’ils ne l’avaient pas planifié ensemble : « L’adieu familial n’est pas que c’était prévu. C’est un moment difficile car l’équipe nationale nous a donné Les étapes sont terminées, nous avons eu beaucoup de chance”.