Pau Gasol, Prix Valeurs du Sportif Légende

21/12/2021

Le à 21:11 CET

Si un joueur combine toutes les valeurs du sport telles que le dévouement, la persévérance, la lutte, la détermination et la réussite, c’est sans aucun doute Pau Gasol, l’un des meilleurs athlètes de l’histoire du sport espagnol sinon le meilleur.

Une véritable légende du sport qui n’a pris sa retraite que quelques semaines après avoir tout gagné en tant que professionnel, et notamment en NBA où il a développé pratiquement toute sa carrière et où il a réalisé deux bagues de champion avec les Lakers de Los Angeles avec son ami tant attendu Kobe Bryant.

Pendaison le maillot de la plus grande légende de l’histoire du basket espagnol. Un athlète unique sur et en dehors des pistes qui entame désormais une nouvelle étape de sa vie, avec de nouveaux défis.

Un record imbattable

Et c’est que son record est inégalé. En plus des deux titres NBA, il a remporté onze médailles aux Jeux Olympiques, Mondiaux et Européens avec l’équipe espagnole. Mais Pau Gasol est bien plus qu’un athlète d’élite. C’est un citoyen exemplaire engagé dans la solidarité et les valeurs.

La ‘Fondation Gasol’, qu’il partage avec son frère Marc, travaille à réduire l’obésité infantile à travers la promotion de quatre habitudes saines : le sport et l’activité physique, un régime en bonne santé, des heures et une qualité de repos et de bien-être émotionnel.

Pau est également ambassadeur de l’UNICEF depuis 2003. Le joueur a voulu profiter de son succès d’athlète pour avoir un impact au-delà de leur carrière professionnelle et aider les enfants les plus défavorisés et vulnérables.

Garde d’enfants défavorisés

Dès le début, votre collaboration axé sur des sorties sur le terrain qui lui ont permis de comprendre les conditions dans lesquelles vivent les enfants et ainsi de les transmettre au public avec une plus grande crédibilité et transparence.

En juillet 2019, Pau a été nommé Champion Mondial de la Nutrition et de la Fin de l’Obésité Infantile dans le but de s’attaquer aux problèmes liés à la nutrition à l’échelle mondiale.

Sans doute, un athlète qui a transcendé les terrains de basket où il a forgé sa brillante carrière pour enfin devenir une légende du sport espagnol, et avec le désir de impacter la société par ses actions de solidarité sur tous les fronts.