Pau Gasol : « Quelqu’un m’a dit que j’avais appris l’empathie à Kobe Bryant »

En pleine promotion du documentaire qui résume sa dernière étape en tant que joueur Pau Gasol a accordé une interview à Melissa Rohlin pour The Association (FOX) dans laquelle elle a passé en revue certains aspects de sa carrière sportive.

CONNEXES | L’argent de Pau

Le dernier fait, le plus récent, entre également dans la conversation. Bien que cela ait peut-être été la fin de sa carrière de joueur. Pau était l’un des joueurs les plus illustres qui ont été exclus de la liste des 75 meilleurs que la NBA a publiée pour ses 75 ans. Le joueur barcelonais n’y accorde pas trop d’importance : « La vérité est que je ne me soucie pas beaucoup de ces listes. Je pense que, dans une certaine mesure, elles sont très subjectives. Je suis très content de la façon dont j’ai joué pendant mon carrière dans la NBA et l’impact que j’ai eu. dans mes équipes et coéquipiers. C’est ce qui m’importe. Les listes sont créées pour peut-être créer un peu de controverse ou de débat ici et là, et c’est bien. Cela fait partie du sport . C’est pourquoi je ne suis pas offensé. Si j’étais entré, je ne penserais pas que je suis meilleur que d’autres qui ne l’ont pas fait. «

Le tout nouveau film raconte les deux années au cours desquelles il a combattu une blessure qui a dévasté la dernière partie de sa vie sportive. Il en parle aussi : « J’aurais pu dire : ‘Hé, tu as deux fractures avec 38. Il est temps d’arrêter. Célébrez et ne vous blessez plus.’ Mais non. J’ai décidé de me donner une chance de me battre pour finir ma carrière selon mes termes : finir sur la piste et dans un cinquième Jeux olympiques. C’est quelque chose qui vaut la peine de se battre. »

Dans sa vie aux États-Unis, il s’est lié d’amitié avec Kobe Bryant jusqu’à ce qu’il remporte deux Rings avec lui, un joueur qui jusqu’à son arrivée était serré avec de nombreux coéquipiers : « Je ne sais pas si je lui ai beaucoup appris, mais une personne qui était proche de lui Il a dit que je lui ai appris l’empathie. C’est quelque chose que je pense être un honneur et une fierté d’avoir pu partager avec lui.