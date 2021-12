Pau Gasol réapparaît en fan dans le pavillon des Warriors

12/05/2021 à 17:13 CET

Pau Gasol est aux États-Unis avec sa famille, et l’ancienne star de la NBA est revenue en NBA bien qu’il ne l’ait fait qu’en tant que spectateur. Pau a suivi le match entre les Golden State Warriors et les San Antonio Spurs sur la piste, au Chase Center de San Francisco.

L’ex joueur du Barça Il a été accueilli par les applaudissements de tous ceux qui l’ont reconnu et a salué les joueurs des deux équipes quand ils ont remarqué sa présence à côté de la piste. Aussi ils lui ont demandé une photo des fans de Warriors.

C’était sa première apparition dans un match de la NBA depuis de nombreux mois, alors qu’il récupérait le pied loin des courts, puis s’installait à Barcelone pour terminer sa carrière avec le Barça et l’équipe espagnole aux Jeux de Tokyo.

Penser au futur

Sa présence dans le jeu Warriors cela pourrait être lié à votre avenir professionnel. A plus d’une occasion, Pau a lui-même souligné la possibilité d’exercer des fonctions de direction sportive ou de « management » dans une équipe professionnelle, et où les meilleurs coups de Sant Boi sont dans sa longue expérience en NBA.

Pour le moment, Il n’a été vu qu’en spectateur, bien que sa présence à San Francisco, où il a vécu avant de s’installer à BarceloneCela pourrait être lié à votre avenir professionnel.

« Petit à petit, j’explorerai la voie du travail avec une équipe ou une franchise, mais plus au niveau d’un constructeur ou d’un cadre que d’un coach », a-t-il déclaré. Récemment. « A ce jour, je ne vois pas de formation car cela me prendrait trop de temps et cela ne me permettrait pas de faire les autres choses que je fais », a-t-il assuré.