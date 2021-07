Pau Gasol, recordman du basket aux Jeux Olympiques

20/07/2021 à 20h17 CEST

Pau Gasol affronte ses cinquièmes Jeux Olympiques en tant que légende vivante de la compétition olympique et essayer de augmentez un peu plus vos statistiques lors de votre dernière participation à la compétition maximale sports par pays.

Et c’est que Pau, Tout au long de sa longue carrière professionnelle, il est déjà devenu l’un des joueurs qui ont marqué l’histoire individuelle de la compétition de basket-ball, en plus d’avoir réussi avec Espagne deux médailles d’argent (Pékin 2008 et Londres 2012 et une de bronze à Rio 2016).

Celui de Sant Boi, À 41 ans (6 juillet 1980), il a l’honneur d’être le troisième meilleur buteur de l’histoire du tournoi, avec un total de 623 points en 31 matchs joués.. Cela équivaut à une moyenne de 20 points.

Seulement deux légendes devant

Dans ce palmarès, Il n’a devant lui que deux autres légendes mondiales du basket-ball, comme le Brésilien Oscar Schmidt, qui a marqué 1 093 points en cinq apparitions olympiques, en 38 matchs tandis que le La deuxième place revient à l’Australien Andrew Gaze, avec 789, à 40 ans.

En grand pivot buteur, celui de Sant Boi Il a également l’honneur d’être le deuxième meilleur rebondeur, avec 239 rejets, seulement dépassé par le mythique Arvydas Sabonis, qu’avec les sélections des URSS et Lituanie, avec 259, en 24 matchs.

Là où l’ancien pivot du Barça mène les statistiques, c’est dans l’intimidation sous la jante. Pau, d’après les archives recueillies depuis 1972, il est le meilleur bloqueur des Jeux, avec 46 contres en 31 matchs, ce qui équivaut à une moyenne de 1,4 par match.

En plus de points, rebonds et contres, l’ancienne star de la NBA est troisième aux lancers francs (139 et 69% de précision) et également troisième aux field goal (232) avec 59% de précision, derrière les deux autres mythes, Schmidt (383) et Gaze (260), qu’il peut surpasser à Tokyo.