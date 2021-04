Pau López consolide à Rome

14/04/2021 à 20:57 CEST

Alberto Teruel

La situation de Pau López à Rome s’améliore parfois. L’ancien Betis, qui était il y a quelques mois sur la rampe de départ, semble avoir réaffirmé son importance parmi les trois bâtons du but olympique. Pau est dans un moment exceptionnel, donc Roma a déjà garé la possibilité de chercher un remplaçant sur le prochain marché.

Le match aller des quarts de finale a été un tournant dans la situation du gardien de but. Trois arrêts à Antony Matheus, deux à Brobbey et, surtout le penalty sauvé à Tadic Ils ont conduit au retour de la Roma à la Johan Cruyff Arena. Le match s’est terminé sur un 1-2 favorable aux Giallorossi, et malgré les buts de Pellegrini et Ibáñez, Pau s’est imposé comme le héros absolu du match.

Cependant, cela ne signifie pas que sa continuité dans la capitale italienne est garantie. Tiago Pinto, directeur sportif de la Roma, devra prendre une décision en fonction des offres reçues et de la performance du gardien jusqu’à la fin de cette saison.

La décision finale de Pinto mise à part, Pau n’a pas l’intention de quitter Rome. Cela a été déclaré par Alfred Botines, l’agent du gardien de but, à Il Corriere dello Sport. “Pau López est très heureux à Rome, il est heureux de représenter leurs couleurs. Il a retrouvé son niveau, il grandit et il continuera de le faire. Il se concentre sur la réalisation de ses objectifs et de ceux des Roms. Il est pleinement plongé dans la préparation du match contre l’Ajax et souhaite aider l’équipe à atteindre la demi-finale de la Ligue Europa.