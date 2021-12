Pau Ribas met la classe dans une victoire confortable pour Joventut

14/12/2021 à 23h45 CET

.

Pau Ribas -17 points et 6 passes- il a mis sa classe de joueur au service de son équipe pour le plus grand plaisir des 2000 supporters réunis dans le Palaos olympique pour voir la confortable victoire (86-63) de Joventut de Badalona contre Boulogne Metropolitans 92 cela n’a perturbé que sept minutes. Ribas C’est encore avec ses triplés qui a lancé son équipe vers la victoire à mi-chemin du premier quart et quand il en a eu marre de marquer il a aidé ses coéquipiers à signer un PIR de 21.

JOV

RENCONTRÉ

Joventut, 86 ans

(25 + 24 + 19 + 18): Feliz (4), Ribas (17), Busquets (3), Willis (7), Tomic (8) -équipe de départ-, Paul (11), Brodziansky (13), Ventura (-), Zagars (5), Birgander (8) et Parra (10).

Métropolitains de Boulogne, 63

(20 + 11 + 18 + 14): Cummings (17), Konate (2), Hornsby (5), Hunter (19), Halilovic (10) -équipe de départ-, Ho-You-Fate (2), Michineau ( 4) et Sy (4).

Arbitres

Lottermoser (Allemagne), Majkic (Slovénie) et Celik (Turquie). Sans éliminé.

Incidents

Match correspondant à la septième journée du groupe A du Championnat d’Europe disputé au Palau Olímpic de Badalona devant 1 963 spectateurs.

Carles Duran a donné du repos à sa base de départ, Guillem Vives, et en l’absence de Bassas Ferran pour positif au Covid, a donné les rênes de l’équipe à André Heureux Oui Arturs Zagars, qui n’a pas affronté un rival qui a vite vu que ce n’était pas sa nuit.

L’équipe entraînée par le sélectionneur français, Vincent Collet, ça a duré ce que le Joventut il a fallu du temps pour arrêter va cummings, qui fut un cauchemar au premier quart-temps avec 11 points mais en ajouta à peine six depuis Fortune Oui Busquets ils en sont devenus accros à partir du deuxième quart-temps.

Le match a commencé en raison de la faible défense des deux équipes et l’égalité n’a été maintenue que pendant les six premières minutes (10-10, min. 6) grâce aux points de va cummings -11 au premier quart- qui a maintenu les Français dans le match.

Le vert et le noir ont commencé à prendre leurs distances après deux triples de Pau Ribas (16-12, min. 17) et deux paniers de Brodziansky ils ont laissé leur équipe gagner cinq points à la fin du quart (25-20).

La Penya Il a maintenu son rythme de but dans le deuxième quart, auquel il a ajouté une meilleure défense que dans les dix premières minutes, n’encaissant que 11 points, ce qui lui a permis de porter son écart à 18 points à la mi-temps (49-31) avec Ribas Oui Vigne additionnant la majorité des points.

Fortune Oui Busquets ils savaient depuis un Cummings, qui n’a marqué que deux points au deuxième quart-temps, et le Boulogne Il a été laissé à Vince Hunter, qui est entré à la mi-temps avec 12 points. Un triple de Brandon Paul et un panier de Willis En début de troisième quart-temps, ils ont permis à Joventut de dépasser la vingtaine d’avantage (54-31, min. 22) et de prendre clairement le contrôle du match.

Suivez toute l’Euroligue en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

le Boulogne Métropolitains gardé à chasseur en tant que soliste pendant Cummings Il manquait toujours à l’appel. Ribas Oui Brodziansky ils ont poursuivi leur duel de buteurs particulier pour porter le score à 68-49 à la fin du quart.

Birgander n’a pas manqué l’assistance de Ribas marquer les premiers points d’un dernier dans lequel Joventut a atteint une différence maximale de 26 points (83-57, min. 37) après deux triples de Busquets Oui Willis.