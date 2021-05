Pau Serracanta, directeur et associé de Dorna Sports, quitte l’entreprise

05/06/2021 à 12:54 CEST

L’Espagnol Pau Serrancanta, directeur et associé de Dorna Sports depuis 22 ans et 355 Grands Prix, a communiqué sa décision de quitter son poste dans l’entreprise.

«Ma passion a toujours été le secteur du sport et le fait d’avoir pu consacrer une bonne partie de ma carrière professionnelle à Dorna Sports, je peux affirmer que ce fut un grand privilège et que je suis très reconnaissant d’avoir travaillé avec un équipe d’excellents professionnels », a souligné dans une note Serracanta.

“Dorna Sports est comme une grande famille, sous la direction de Carmelo Ezpeleta, un grand mentor et que je considère presque comme un père dans l’aspect professionnel et qui avec tout le soutien et les connaissances qu’il m’a apporté, a fait passer ces plus de deux décennies à la même vitesse que les motos de nos fantastiques championnats. Mes projets d’avenir se poursuivent autour de projets d’innovation, de technologie et de durabilité », assure-t-il Pau serracanta.

Pour sa part, Carmelo Ezpeleta, directeur de Dorna Sports, a déclaré qu’il était “très reconnaissant pour le travail et les efforts que Pau se consacre à Dorna depuis plus de 22 ans. “

“Pau laisse derrière lui une grande équipe de professionnels qui nous permettra de consolider nos alliances et de rechercher de nouvelles opportunités et jalons puisque nous voulons continuer à développer ce fabuleux sport qu’est la moto avec l’aide de tous nos partenaires », a-t-il souligné Ezpeleta.