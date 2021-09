Pau Torres affirme que le sentiment est négatif bien que le travail soit impeccable

in

29/09/2021 à 23:52 CEST

.

Le défenseur de Villarreal Pau Torres admis après une défaite 2-1 à l’extérieur contre Manchester United que les sensations sont négatives ayant reçu le but final à la minute 94, mais que le travail de l’équipe était impeccable et qu’il leur manquait d’avoir mieux joué dans la dernière minute du match.

“Le sentiment est de colère et nous devons apprendre pour d’autres occasions car nous étions supérieurs à certains moments et nous avions bien résisté jusqu’à la fin », a ajouté l’international espagnol dans des déclarations à Movistar, qui a également souligné que dans la prolongation de la rencontre, ils avaient la perception que le point qu’ils n’avaient finalement pas obtenu était bon.

Concernant le but inscrit par Cristiano Ronaldo en fin de match, il a souligné qu’il y a des footballeurs qui « ontIls en prennent un et le mettent “parce qu’ils doivent continuer le travail car il a été prouvé qu’ils sont supérieurs à l’Atalanta et à Manchester United dans les deux premiers matchs de la Ligue des champions.

“En première mi-temps, nous avons eu des occasions très claires et nous n’étions pas bien au but parce que nous avons créé une opportunité, nous devons faire un pas en avant pour gagner dans des domaines comme celui-ci “, a-t-il conclu.