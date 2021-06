Pau Torres : « Busquets est notre référence »

02/06/2021 à 13:17 CEST

Pau Torres est apparu lors d’une conférence de presse à la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Le défenseur de Villarreal, récent champion de la Ligue Europa, a souligné le rôle de Sergio Busquets, en tant que nouveau capitaine remplaçant Sergio Ramos, qui a été exclu de la liste pour l’Euro 2021 pour des raisons physiques.

PRESSION: “Aucune pression, niveau de nos clubs, prêts à jouer avec n’importe quel coéquipier, nous sommes entraînés avec celui que l’entraîneur décide et ce sera le meilleur pour l’équipe & rdquor;

SERGIO RAMOS?: On vient ici et on essaie d’apprendre de n’importe quel partenaire, j’ai appris au maximum avec lui et maintenant avec le partenaire qui joue j’apprendrai de lui et il apprendra de mon & rdquor;

RESPONSABLE: « Nous devons tous tirer la voiture, les plus âgés et les plus jeunes. Nous sommes tous entraînés, mais si je devais souligner quelqu’un, je parlerais de Sergio Busquets. Il a été champion de tout, c’est notre capitaine, c’est celui qui a le plus de sélections. Il est notre référence, tout comme Koke ou Jordi Alba & mldr; Les plus jeunes d’entre nous aspirent à être comme les plus âgés.”

FUTUR: “J’ai un contrat avec Villarreal, nous avons remporté un titre européen et l’année prochaine nous avons la Ligue des champions devant nous, mais maintenant c’est au tour de l’équipe nationale. Albiol, qui a beaucoup d’expérience dans ces tournois, m’a dit pour profiter de ces moments. Je suis là. formé pour y faire face et j’apprécie le quotidien avec lui & rdquor;.

RUMEURS DE MADRID : “Ces rumeurs indiquent que le travail est bon, comme celui de mon club. Comme je l’ai dit, je suis calme, ma performance n’a pas changé. Cela a été bon, mon club m’aime et je suis très concentré sur le Championnat d’Europe. Je veulent aider dans la sélection si nécessaire & rdquor;.

Laporte et Eric Garcia

LAPORTE : “C’est un joueur qui se caractérise par son jeu de position, il a été sous le commandement de Gaurdiola, il traite bien le ballon et la compétition est très saine. L’entraîneur décide”.

COUPE D’EURO : “L’Espagne EST candidate pour tout ce qui va suivre, nous allons donc sortir dans chacun des jeux. Je viens de gagner la Ligue Europa et maintenant je veux gagner avec l’équipe nationale “

GEARARD MORENO : “J’ai la chance de l’apprécier chaque semaine, il est à nouveau le Zarra de la Ligue, il a marqué 30 buts dans toutes les compétitions et est qualifié pour aider l’équipe nationale. Il contribuera aux buts et travaillera.”

DE GEA : “Nous avons parlé les jours précédents, ici quand nous nous sommes revus. David a l’esprit fort, il a traversé de nombreuses situations dans la course et restera dans ce qui s’est terminé (finale de la Ligue Europa). Je l’ai encouragé autant que j’ai pu, Je lui ai dit qu’il ne manquera pas de titres cet été & rdquor;.

ÉRIC GARCIA : « Eric est un garçon très calme pour son âge, il vient d’un grand club comme City, maintenant il a signé pour le Barçay et il est plus que qualifié pour jouer en Championnat d’Europe. Il est très calme avec le ballon, a de très bonnes conditions avec l’équipe nationale et est entraîné pour tout ce qu’il touche & rdquor; .