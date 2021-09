Pau Torres confirme l’offre qu’il a rejetée cet été

02/09/2021 à 18:58 CEST

Le défenseur international de Villarreal, Pau Torres, qui est rentré de vacances après avoir disputé l’Eurocup et les Jeux Olympiques avec l’équipe espagnole, a indiqué ce jeudi avoir été informé de l’intérêt de la Tottenham Hotspur dans son embauche, mais que son illusion était de rester au club de sa ville et de vivre une campagne « excitante » avec une présence en Ligue des champions.

“J’ai toujours été clair sur ce que je voulais continuer à Villarreal et, par conséquent, la décision de continuer a été très rapide”, a poursuivi Pau Torres lors d’une conférence de presse, qui a estimé que sa décision, comme toutes les autres, est respectable et qu’il était content de celle qu’il avait adoptée.

Pau Torres a expliqué qu’il voit maintenant un Villarreal qui s’est renforcé là où l’entraîneur -Unai Emery- le voulait et qu’il doit maintenant être ambitieux et viser la première victoire en Ligue contre Alavés. Vient ensuite la Ligue des champions, dans laquelle nous pouvons nous battre pour être au tour suivant.

“Je me suis reposé et déconnecté pendant vingt jours pendant lesquels j’ai fait une partie du travail et maintenant je suis avec l’idée d’être avec l’équipe dès que possible”, a ajouté le défenseur central international, qui voit Villarreal “en bonne forme” car il méritait plus lors du match nul 0-0 contre Grenade et à Wanda est passé tout près de battre l’Atlético de Madrid (2-2).

Son objectif personnel est de continuer à être conscient qu’il est “plus difficile de rester que d’arriver” et d’être un joueur important dans l’équipe et en équipe nationale. “Je veux donner des joies”, a-t-il déclaré.