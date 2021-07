Pau Torres : “Je vis un rêve”

30/07/2021 à 18:41 CEST

Pau Torres connaît la saison la plus marquante de sa carrière, tant au niveau des clubs qu’avec l’équipe nationale. Après avoir atteint la Ligue Europa avec Villarreal – le premier titre de l’histoire du club – il était présent au Championnat d’Europe avec l’équipe espagnole et samedi prochain il disputera les quarts de finale des Jeux Olympiques.

Présent et futur avec Villarreal

Pau Torres confirme qu’il sera en Supercoupe lors d’une interview avec . : « Villarreal se rend à Belfast le 10 et je connais déjà les horaires que nous aurons après cette supposée finale, dont nous espérons pouvoir en profiter, et j’ai le temps pour tout. Je serai disponible pour tout ce que le coach attend de moi ; Je veux être là pour accompagner l’équipe”, il prétendait.

Le joueur du sous-marin jaune est ravi de la nouvelle saison : “Nous avons un défi très important. C’est la troisième fois que le club joue les ‘Champions’ et il y a un souvenir assez amer de la dernière fois qu’il a été joué et il était l’année de la descente », se souvient-il. “Cette année nous espérons faire du bon travail au niveau de ce qu’exige la compétition et sortir le club le plus haut possible. C’est mon défi pour la saison prochaine », a-t-il conclu.

Les quarts de finale contre la Côte d’Ivoire

Il a également évoqué ce que seront les quarts de finale avec une température très différente de celle qu’ils avaient au début de la compétition : “Nous savions d’où nous venions. Tôt ou tard on allait se toucher l’autre jour” Il a déclaré. ” C’était bien fait en venant tôt et en s’entraînant l’après-midi, c’est-à-dire quand nous devons concourir. Dans cet aspect, nous y sommes habitués », a déclaré l’international espagnol.

Le footballeur a analysé le rival qu’il affrontera samedi prochain : Nous pensons qu’ils seront plus dangereux que les précédents dans les transitions quand on a le ballon dans leur domaine parce qu’ils ont des gens plus verticaux et qui jouent dans de grandes équipes en Europe », a-t-il déclaré.Ils méritent d’être là où ils sont. Ils ne seront pas contents non plus d’avoir dû affronter l’Espagne“il expliqua.

Les erreurs contre l’Argentine

“Le but est venu d’un coup de pied arrêté, avec beaucoup d’entre eux dans notre région. Nous n’avons pas eu de chance qu’ils aient marqué un but, mais je ne me souviens plus de beaucoup d’occasions d’eux, même s’ils nous ont accroché des ballons et ainsi de suite. Nous avons bien su le résoudre et nous avons eu tellement de chance que l’arbitre ne les ait pas laissés lancer ce corner avec le temps déjà rempli”, a-t-il ajouté.

Le joueur de Villarreal a commenté le fait qu’il n’avait jusque-là encaissé aucun but : “Nous savions que nous devions essayer de minimiser ces coups de pied arrêtés contre une équipe qui ne vous a pas atteint avec une telle clarté avec le jeu.“, a-t-il affirmé.” Pour les parties suivantes il faut essayer accorder le minimum de coups de pied arrêtés et à partir de là être aussi bien que nous l’avons été avec le ballon, ce qui permet au rival de moins nous attaquer », a-t-il conclu.