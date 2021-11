Paul Atreides de Dune n’est pas Luke Skywalker, malgré ce que le nouveau film peut vous faire croire

Un jeune homme, coincé sur une planète désertique, découvrant les pouvoirs mentaux spéciaux inhérents à sa lignée génétique, se préparant à affronter l’empereur lui-même. Cette description pourrait facilement correspondre à Luke Skywalker de la franchise Star Wars ou à Paul Atreides de Dune. Mais au-delà de ce résumé de haut niveau du personnage, les deux histoires ne pourraient pas être plus différentes. Et pourtant, Paul est souvent traité de la même manière.

Il n’y a pas d’âge idéal pour découvrir un livre, mais il semble que Dune ait tendance à frapper vers l’âge de 13 ou 14 ans pour de nombreux lecteurs. C’est quand j’ai lu l’histoire et quand le réalisateur Denis Villeneuve l’a lu ; tout le monde que j’ai interrogé autour de moi n’était pas à plus d’un an ou deux de cela. Mais dans les années qui ont suivi, ma relation avec Dune, le protagoniste Paul Atreides, et l’univers de l’Imperium ont tous changé, tout comme ma relation avec cette histoire.

Quand j’ai lu Dune pour la première fois, Paul était essentiellement Luke Skywalker. Comme le suggère la description ci-dessus, les deux semblent superficiellement assez similaires. Remplacez simplement les épées laser par des vers des sables.

Il est facile de s’accrocher au jeune Paul. Au début de Dune, il a à peu près l’âge que j’avais et tant d’autres lorsque nous avons lu l’histoire pour la première fois. Nous le rencontrons au début d’une incroyable aventure où il découvre que non seulement il a des pouvoirs spéciaux, mais que les gens attendent depuis des millénaires qu’il arrive. Il voit une jolie fille dans ses rêves, puis il la rencontre. Il obtient une épée spéciale et a une légion de Fedaykin – des commandos de la mort – qui le protègent et exécutent ses ordres. Il pilote un monstre de plusieurs centaines de mètres de long avec seulement quelques crochets.

Je me souviens quand j’étais adolescent que j’adorais presque les dictons utilisés dans le roman de Dune et dans le film de Lynch, comme la Litanie de la peur (je ne dois pas craindre, la peur est le tueur d’esprit…) et le Mentat Mantra (C’est par volonté seule je mettrai mon esprit en mouvement). Toute l’histoire ressemblait à un fantasme de pouvoir à cet âge; Et si j’avais l’esprit d’un mentat, les prouesses au combat d’un Sardaukar ? Et si je pouvais commander aux gens avec ma voix simplement en changeant le ton ?

Tout cela semblait si excitant. En vieillissant, je relisais le livre une poignée de fois, et à cette époque, c’était moins un fantasme de pouvoir qu’une épopée de science-fiction. Je ne le voyais pas à travers les yeux de Paul, mais je ne le voyais pas encore avec la clarté que l’âge peut apporter.

Paul ressemble à première vue à un personnage de style sauveur blanc classique. C’est un homme blanc d’un endroit d’océans et de verdure, souvent codé comme l’Écosse côtière dans l’imagerie. Il se rend sur une planète désertique, un endroit totalement étranger, où les gens parlent de lui à voix basse. Dans le premier des films Dune de Villeneuve, nous voyons des images prophétiques de lui dans une armure Fremen se battant comme un démon, et dans les derniers instants du film, il – un garçon de quatorze ans qui n’a jamais tué un homme – bat le guerrier vétéran Jamis en combat en tête-à-tête. Nous savons qu’il va mener les Fremen à la victoire.

Mais Dune n’est pas l’histoire d’un adolescent puissant qui deviendrait finalement empereur grâce à ses pouvoirs cool et ses amis, c’est l’histoire d’un enfant qui n’a jamais eu le choix de la vie qui lui était proposée. Tout cela est passé complètement inaperçu lorsque j’ai lu le roman pour la première fois. La métaphore quelque peu farfelue de Melange comme substitut du pétrole, la vérité de la colère de Paul face à la prédétermination qui contrôle sa vie.

Paul Atréides a été formé dès son plus jeune âge comme guerrier, stratège et moine. Sa mère, Jessica, connaissait parfaitement sa lignée génétique et le plan Bene Gesserit de créer le Kwisatz Haderach – un Bene Gesserit masculin dans une organisation religieuse par ailleurs exclusivement féminine de nonnes espionnes. Alors qu’elle se dit à elle-même et à sa famille qu’elle avait un fils pour Leto au lieu d’une fille, elle savait aussi la « grandeur » potentielle qu’elle lui imposait.

L’intrigue du Bene Gesserit n’est que l’un de ce que le baron Harkonnen appelle dans le livre « des plans dans des plans dans des plans ». Leur complot s’est caché à l’intérieur du complot des Harkonnens et de l’empereur pour renforcer le contrôle du commerce des épices afin d’assurer la sécurité de l’empire lui-même, qui est enveloppé dans les navigateurs de guilde qui permettent les voyages interstellaires. Il n’est pas toujours facile de dire qui contrôle qui à Dune, mais Paul est à la merci de sa mère, qui transmet les plans du Bene Gesserit, qu’elle le veuille ou non. Ils contrôlent l’Imperium, qui contrôle les Harkonnens, qui contrôlent les Atréides par un subterfuge, y compris la trahison du Dr Yueh.

Paul est arrivé sur Arrakis à ces murmures parce que le Bene Gesserit a passé des générations à semer les villages et les villes de la planète avec ces légendes. Des années d’entraînement et des millénaires de manipulation génétique s’installent alors que Paul arrête le Hunter Seeker dans sa chambre, alors qu’il enfile son Stillsuit et ajuste les bottes à la « mode slip », puis lorsqu’il se retrouve enveloppé dans un nuage de mélange devant le condamné cueilleur d’épices, mettant ses visions prophétiques en excès.

À chaque pas vers sa prédestination, Paul se rapproche d’échapper à un piège et d’entrer dans un autre. Il est libre de l’Imperium, mais il devient esclave du futur. Un peu comme le décrit le Dr Manhattan dans Watchmen de HBO, Paul vit simultanément dans le futur et le présent. Au fur et à mesure que les visions se réalisent autour de lui, il commence également à les aider à se réaliser.

Dune est une histoire sur les puissances occidentales se battant pour une ressource enfouie dans le désert, interférant avec la vie des indigènes de cette région à leurs propres fins. Vous ne le remarquez pas lorsque vous êtes un adolescent en train de lire sur le garçon le plus important de l’univers connu.

J’ai beaucoup aimé le point de vue de Villeneuve sur le roman de Frank Herbert, mais du propre aveu de Villeneuve, il a décidé de raconter l’histoire à travers les propres yeux de Paul. Certaines des machinations politiques décrites ci-dessus se dénoueront théoriquement dans le deuxième film de Dune, mais en regardant Dune maintenant – en voyant l’histoire de Paul très différemment de la façon dont je la voyais à l’adolescence – il est difficile de ne pas avoir l’impression qu’il manque quelque chose. Dune de Denis Villeneuve ressemble plus à l’histoire que j’ai lu à l’adolescence, et non à celle que je peux voir si clairement à l’âge adulte.